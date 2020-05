Sirotez votre pause café avec les actualités Tech et Pop Culture sorties de la veille (19 mai). Au programme aujourd’hui, les caractéristiques de la Microsoft Surface Duo se dévoilent, Facebook déploie ses avatars et Sony prépare une conférence PS5 pour juin.

Facebook vient d’introduire une fonctionnalité assez similaire à ce que propose déjà Snapchat à travers Bitmoji soit la création d’avatars. Comme avec Bitmoji, il est possible de créer un avatar entièrement personnalisé de A à Z. Ainsi, vous pourrez modifier la forme du visage, la coupe de cheveux, le teint de la peau, la couleur des yeux, les sourcils, etc… Bien sûr, il sera possible de sélectionner différents vêtements, accessoires… Cependant, à quoi servent les avatars sur le réseau social ? Concrètement, il sera possible de les utiliser dans les commentaires de posts Facebook ou même dans vos stories Facebook. À l’instar d’iMessage, il sera également possible de les utiliser dans Messenger sous forme de stickers. C’est d’ailleurs dans ces endroits où l’application vous proposera de créer votre avatar. Pour le moment, cette fonctionnalité est seulement disponible aux États-Unis même si elle devrait s’élargir à d’autres pays prochainement.

La PS5 sera normalement présentée durant le mois de juin

Une bataille d’envergure se prépare, Sony contre Microsoft, la PS5 face à la Xbox Series X. Bien malin celui qui prédira le vainqueur de la next-gen même si Sony semble prendre l’initiative de la présentation. En effet, la firme nippone aurait prévu un évènement important pour début juin. Selon les dernières rumeurs, la date du 4 juin aurait été retenue pour cette conférence bien qu’une modification de la date soit envisageable. Sony y dévoilerait alors des jeux next-gen qui tourneront via Unreal Engine 5. Des titres estampillés Sony Studios seraient aussi présentés le 4 juin et mettront alors en valeur la future console japonaise. Du côté de chez Microsoft, on a fait le choix d’effectuer mensuellement des conférences jusqu’à la sortie officielle de la console. À noter qu’un évènement est prévu seulement quelques jours après celui de Sony, aux alentours du 10 juin, où la firme de Redmond pourrait présenter l’écosystème de sa Xbox Series X. Mais avec une proximité entre les conférences, la guerre des consoles que mènent Sony et Microsoft pourrait se jouer plus tôt que prévu.

La Microsoft Surface Duo dévoile ses secrets

Si on vous parlait de smartphone à deux écrans, vous me répondriez sûrement « Samsung », ou encore « Xiaomi ». Mais bientôt, on parlera de Microsoft en abordant le sujet des appareils nomades à écran double. En effet, le Microsoft Surface Duo serait en phase de finalisation et pourrait voir bientôt le jour. Pas d’écran pliable pour celui-ci, mais bien deux dalles distinctes qui se rejoignent une fois ouvert comme un livre. D’une dimension de 5,6 pouces chacun, ces écrans sont larges et font passer chacun pour une petite tablette ou un grand smartphone classique (1800 par 1350 pixels). Des prototypes seraient déjà en circulation au sein des bureaux de Microsoft, on s’attend donc à une annonce officielle sous peu. Au niveau des composants, il embarque un Snapdragon 855 (sans 5G), 6 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. La connectivité se limite à un port USB-C et une caméra selfie de 11 Mpx pourra servir notamment à des vidéoconférences. Le tout est alimenté par une batterie de 3460 mAh.

On espère que les actualités du jour autour de Microsoft, PS5 et Facebook. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !

Rédaction Patrick, Édouard et Ylies

Choix des sujets et mise en page Scotti