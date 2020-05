Sosh lance un forfait mobile 100 Go pour 16,99€ par mois

Après les offres des opérateurs RED by SFR et B&You la semaine dernière, c’est désormais Sosh de lancer un forfait mobile 100 Go en série limitée. Sans engagement, celui-ci est proposé à 16,99€ par mois même, après un an.

Passez à 100 Go de données mobiles pour 16,99€ par mois avec Sosh

Sosh vient de lancer une nouvelle offre sans engagement à ne pas manquer. Proposé à un prix de 16,99€ par mois, ce nouveau forfait mobile met un point d’honneur sur les données mobiles. Petit point non négligeable, celui-ci reste à un tarif fixe même après un an de souscription.

Pour commencer, cette nouvelle série limitée embarque une enveloppe internet de 100 Go en 4G. Une quantité idéale pour de gros consommateurs d’internet ou des personnes utilisant beaucoup le partage de données en déplacement. 15 Go de données mobiles seront aussi disponibles à l’étranger (Europe et DOM). Les appels, SMS et MMS sont bien évidemment illimités en France métropolitaine et vers l’Europe et les DOM.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

Découvrez nos derniers articles sur les forfaits mobiles du moment :