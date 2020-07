Sosh lance un nouveau forfait mobile 60 Go

Sosh vient de relancer une série limitée sur son forfait mobile 60 Go. Proposée à 13,99€ par mois, l’offre est sans engagement et n’augmente pas de prix après un an.

Forfait mobile 60 Go, Sosh revient à la charge !

Face à la concurrence féroce du marché des forfaits mobiles, Sosh se doit de réagir rapidement. L’opérateur mobile vient ainsi de relancer son forfait mobile 60 Go jusqu’au 24 août au prix de 13,99 euros par mois.

Comme son nom l’indique, cette série limitée dispose de 60 Go de données mobiles en 4G. Une quantité largement suffisante pour surfer sur internet, faire du streaming ou jouer quelques parties en ligne pendant un mois. À cela s’ajoute 8 Go de data à l’étranger par mois (Europe et DOM). La triade appels, SMS et MMS illimités est bien évidemment comprise en France métropolitaine ainsi que depuis l’Europe et les DOM. Le prix de cette offre est de 13,99€ par mois, même après un an. Si vous avez besoin de plus de données internet, sachez que Sosh propose un forfait mobile 100 Go pour 3 euros de plus (16,99€).

Pour rappel, Sosh permet de profiter du réseau mobile numéro 1 en France : Orange.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

