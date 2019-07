Stan Lee n’est pas mort, il aura le droit à …

Stan Lee, le célèbre scénariste de Comics, décédé en fin d’année dernière, aura droit à une rue à son nom dans l’un des quartiers qui l’a vu grandir. Au cœur du Bronx, la ville de New-York retrouvera donc une rue au nom de « Stan Lee Way ».

Stan Lee Way, une rue loin d’être anodine

Anciennement nommée « University Avenue », la nouvelle rue s’appellera donc la « Stan Lee Way ». Et cette rue n’a pas été choisie au hasard… En effet, Stan Lee a lui même vécu à cette adresse dans sa jeunesse. Il a aussi été au lycée dans un établissement à proximité, toujours au cœur du Bronx.

Un hommage de la ville de New-York

C’est justement dans le cadre d’un plan d’hommage que New-York a décidé de renommer une des rues au nom du scénariste. Au total, si tout est confirmé par le maire de New-York, ce sont plus de 80 rues qui seront renommées au cours de cette opération.

Des hommages en nombre

Ce nouveau nom de rue fait suite à l’annonce de la série en hommage a Stan Lee. Annoncé quelques jours plus tôt, The Amazing Stan mettra en images la vie de la jeunesse du scénariste. La série regroupera deux studios, dont POW! Entertainment, celui qui appartenait à la star lui-même. Le producteur de POW! Entertainment a d’ailleurs annoncé : « c’est un honneur d’aider à perpétuer l’héritage créatif de l’un des plus grands conteurs que la culture pop ait jamais connu en présentant une série d’aventures animées originale ». Il a ensuite continué en mettant en avant toute la symbolique que représentera cette nouvelle série : « Maintenant, ses millions de fans peuvent se réjouir de le voir apparaître comme une version animée de lui jeune pour la toute première fois ».

On comprend ici toute l’importance de voir Stan Lee, maître du Comics, transformé à son tour en personnage fictif dans une série… Rien de plus beau pour un Homme qui aura dédié sa vie à créer des rêves à travers le monde…