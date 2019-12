Star Wars, le côté lumineux du style !

Star Wars (lire notre critique de Star Wars IX) est une icône de la pop culture qui déborde de son public captif pour devenir un univers très grand public. Fini le film de geek, la meilleure preuve est que la mode s’accapare avec talent la création de Georges Lucas. Explorons donc une galaxie lointaine, très lointaine celle de la mode à la sauce galactique. Avoir du style avec Star Wars !

Star Wars X Adidas chez Foot Locker

Posez votre navette chez Foot Locker et découvrez l’intégralité de la collection Star Wars par Adidas. Nous avons succombé à la Ultraboost 19 Star Wars, la chaussure de Running qui donne une impression de seconde peau à vos petons. Admirez bien le coté de la semelle… Oui c’est bien le Faucon Millenium que vous admirez. Discret et élégant …

199 euros, www.footlocker.fr

Plutôt chasseur que contrebandier, alors l’UltraBoost aux couleurs des X-Xing est faite pour vous.

179 euros, www.footlocker.fr

Enfin, avide puissance ? Alors l’AlphaEdge 4D Star Wars est pour vous. Ce modèle de Cross Training est équipé d’une semelle imprimée en 3D, d’un maillage ultra léger et surtout multiplie les d’oeil à l’Etoile de la Mort.

299 euros, www.footlocker.fr

Star Wars X Levi’s, le denim galactique

Levi’s s’accapare Star Wars en explorant la trilogie originale à la sauce Denim et il faut admettre que cela donne des pépites stylées et qu’il faut parfois assumer.

Une superbe veste en jean avec le logo Star Wars brodé au-dessus de la poche droite, mais le meilleur est derrière … Avec une reproduction sur tout le dos de l’affiche originale de 1977. Indisponible sur internet, il existe encore des exemplaires, pour 129 euros, en magasins la liste ici.

Sinon optez pour un simple « In a Galaxy Far Far Away » brodé encore une fois sur le dos de la veste.

119 euros, www.levi.fr

Enfin, prenez le classique Levi’s 501 et imprimez dessus des galaxies et surtout les vaisseaux mythiques de la saga, X-Wing, Faucon Millenium, Tie-Fighter et même l’Etoile de la mort… Il faut juste assumer ensuite

119 euros, www.levi.fr

Faucon Nippon

Primark lance une collection juste pour la sortie du film. De superbes basiques mais notre préféré reste ce t-shirt noir avec le Faucon Millenium vu de dessus et son nom en japonais.

Primark X Star Wars, 10 euros, www.primark.fr

Couvre Chef galactique

CapsLab signe une jolie collection de casquette en l’honneur du Space Opéra en brodant des stickers au style comcis très réussi. Dark Vador, Yoda (non pas de Baby Yoda), Boba Fett, ou Obi-Wan Kenobi vous protégeront par couvre chef interposé.



Casquette Capslab X Star Wars, 34,90 euros, capslab.fr

Polo académique

Un polo tout en simplicité et en élégance, tel que nous pourrions le trouver dans les Fac américaines. Mais regardez bien le nom de l’école… Oui la Tie Academy…

Polo Tie Fighter Edition Limitée, 70 euros, www.abystyle.com

Espadrille ou sneakers galactique

Une paire d’espadrilles en Nubuck à la gloire de Chewbacca ! La même existe en noir façon Dark Vador !

Tom’s X Star Wars, Classics Marron Chewbacca en Nubuk, 85 euros, www.toms.fr

Le sac à dos de Dark Vador

Enfin, si vous partez en week-end ou simplement pour emporter votre paquetage de Geek, comment résister à ce superbe sac à dos par Samsonite ? Immédiatement reconnaissable et pourtant plus que stylé !

Samsonite X Star Wars, 105 euros, www.samsonite.fr