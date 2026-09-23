SteelSeries dévoile les Apex Pro TKL Gen 3 Cyber et Steel, une édition limitée pour ses 25 ans

SteelSeries souffle ses 25 bougies avec un lancement pensé pour les clavieristes exigeants. La marque dévoile deux versions en édition limitée de son clavier phare, l’Apex Pro TKL Gen 3, dans les coloris Cyber et Steel. Au menu, de nouveaux réglages de switches et une promesse simple : encore plus de réactivité en jeu. Les deux modèles sont disponibles depuis aujourd’hui, le 22 septembre 2026.

Triple Threat Tech, la signature qui ne bouge pas

Selon SteelSeries, la gamme Apex Pro Gen 3 reste la seule ligne de claviers premium à réunir trois technologies au sein d’un même logiciel, QuickSet (brevet en cours) : Rapid Trigger, Protection Mode et Rapid Tap. L’actuation se règle touche par touche, avec des profils qui s’activent automatiquement selon le jeu lancé.

Les éditions Cyber et Steel héritent de tout ce socle logiciel sans rien retrancher. La nouveauté ne se joue pas ici, mais du côté du switch.

Deux nouveaux ressorts pour deux façons de jouer

Les switches magnétiques OmniPoint 3.0 s’enrichissent désormais de deux nouveaux poids de ressort, baptisés Speed et Control. Ainsi, le premier vise l’actuation la plus rapide possible, tandis que le second privilégie la précision et la maîtrise du geste. Ces deux profils répondent donc à des besoins différents selon le style de jeu.

SteelSeries associe ces nouveaux switches à un capteur Hall Effect de troisième génération, qualifié de « S-Tier » par la marque elle-même. Une triple couche de mousse d’amortissement et une lubrification retravaillée complètent l’ensemble, avec pour objectif une frappe plus feutrée et plus fluide.

Prix et disponibilité

Les Apex Pro TKL Gen 3 Cyber et Steel sont vendus 249,99 € en zone Europe (239,99 $ aux États-Unis, 239,99 £ au Royaume-Uni). Ils sont disponibles depuis le 22 septembre 2026 sur steelseries.com et chez une sélection de revendeurs.

Les Apex Pro TKL Gen 3 Cyber (en haut) et Steel (en bas). Crédit photo : SteelSeries

Ce qu’il faut retenir

Sur le papier, ces éditions Cyber et Steel misent avant tout sur l’exclusivité : une déclinaison limitée pour les 25 ans de la marque, pas un renouvellement complet de gamme. Les nouveaux switches Speed et Control constituent ainsi la vraie nouveauté technique. En revanche, le reste Rapid Trigger, Protection Mode, Rapid Tap et capteur Hall Effect équipait déjà les précédents Apex Pro Gen 3.