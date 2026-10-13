Tekken 8 et Marvel Tōkon dévoilent leurs prochains DLC lors de l’EVO France 2026

Outre la victoire du prodige coréen qui évolue au sein de l’équipe française VITALITY sur Tekken 8, l’EVO France 2026 a également réservé quelques annonces autour de deux licences majeures du jeu de combat. D’un côté, Bandai Namco prépare l’arrivée de nouveaux combattants dans Tekken 8, tandis que du côté d’Arc System Works, Marvel Tōkon: Fighting Souls a dévoilé ses prochains combattants. Voici ce qu’il faut retenir des annonces !

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Tekken 8 : Roger Jr. arrive en novembre, Yujiro Hanma suivra en 2027

Bandai Namco a profité de l’EVO France pour présenter le gameplay de Roger Jr., prochain personnage jouable de Tekken 8. Le kangourou boxeur, absent depuis Tekken Tag Tournament 2, constitue le troisième ajout du Season 3 Character Pass. Il sortira le 17 novembre 2026, avec un accès anticipé dès le 12 novembre pour les détenteurs du pass concerné. Les joueurs pourront également acquérir le personnage individuellement.

L’éditeur a par ailleurs dévoilé le modèle en jeu de Yujiro Hanma, figure emblématique du manga Baki. Prévu comme le quatrième et dernier combattant de cette saison, il doit rejoindre le roster au début de l’année 2027. Sa présentation de gameplay sortira lors des finales du Tekken World Tour, le 17 janvier 2027.

Quatre nouveaux personnages pour Marvel Tōkon: Fighting Souls

De son côté, Marvel Tōkon: Fighting Souls prépare sa première année de contenus additionnels, avec 4 nouveaux combattants.

Le calendrier débutera avec Phoenix Cyclops, qui sera disponible le 2 novembre 2026. Cette version de Scott Summers, liée à la Force Phénix, disposera également de deux costumes supplémentaires, Classic et Legacy.

Trois autres combattants doivent ensuite rejoindre le jeu en 2027. Thor, sous l’identité de Jane Foster, est prévu pour l’hiver, suivi de Venom au printemps. L’arrivée de ce dernier s’accompagnera d’un nouveau stage inspiré de Klyntar, la planète associée aux symbiotes dans l’univers Marvel.

Enfin, Jubilee, membre des X-Men, complétera cette sélection durant l’été 2027. Les fenêtres de sortie annoncées restent saisonnières pour ces trois personnages : aucune date précise n’a été communiquée dans le calendrier présenté.