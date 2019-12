Téléchargez tout Youtube en 4K avec ce programme !

Tout bon utilisateur de Youtube a toujours voulu télécharger ses musiques préférées. Youtube music est arrivé et pourtant cela reste cher et nombreuses sont les applications se disant gratuites permettant de télécharger ses vidéos favorites. Malheureusement bien souvent ces applications sont payantes une fois la vidéo choisie. Et bien grâce à 4K Video downloader (oui le nom est assez simple) c’est possible et gratuitement ! Nous avons pu tester la version payante (où certaines fonctionnalités sont ajoutées) pour vous la présenter.

Mais à quoi sert cette application ?

Téléchargeable sur Mac et PC, l’application est disponible gratuitement et permet de télécharger sur plusieurs sites. Sans tous vous les citer, Vevo, Vimeo, Facebook, Youtube, Soundcloud,…

Ces enregistrements peuvent être mis sous plusieurs formats, mp4, mp3, ogg et m4a. De quoi convenir à tout le monde, si l’on préfère écouter seulement de la musique rien ne sert de télécharger ses vidéos en .mp4.

La version gratuite permet également d’utiliser le mode intelligent, qui permet de télécharger la vidéo en un clic. Il suffit de copier le lien et de choisir son format pour lancer le téléchargement. Dans les choix du mode intelligent, les sous titres, langues de la vidéo ainsi que le dossier de destination.

Une version payante peu coûteuse

La version payante de 4K Video Downloader ne coûte pas un prix exorbitant, seulement 12,96€ (oui c’est très précis). Et bien sûr l’habituelle licence annuelle cette fois-ci est à vie ! Et oui, moins de 13€ pour une version payante d’un logiciel à vie.

Payer permet de non seulement supprimer le bandereau de pub mais également de télécharger des playlists entières ! Pour cela très simple, il suffit de mettre à télécharger une musique venant d’une playlist pour que le programme propose la playlist entière.

Il est même possible de s’abonner à une chaîne Youtube ! En s’abonnant, toutes les vidéos apparaissant sur la chaîne se téléchargeront automatiquement.

Plein de paramètres, pour une personnalisation optimale

Comme présenté précédemment, le logiciel comporte une dizaine de paramètres permettant de personnaliser ses téléchargements.

Télécharger une vidéo est peut être simple mais il est préférable de choisir ce que l’on préfère. C’est ce que proposent toutes ces modifications. Comme il est possible de le lire, intégrer des sous-titres à une vidéo est possible, tout comme ajouter des numéros au début de chaque musique.

Nous pouvons également vous proposer de découvrir 4K Video Downloader au travers de Mister Perrier. Qui présente également le programme motivé comme jamais.

Enfin écouter et télécharger sans devoir déverrouiller son smartphone

Le point faible de Youtube, devoir écouter sa musique sans déverrouiller son smartphone. Mais également en ayant son smartphone/pc déverrouillé. C’est pour cela que Youtube a sorti Youtube Music, où il est désormais possible de télécharger tout le catalogue, malheureusement le service coûte cher.

C’est un prix de 11,99€ pour Youtube Premium qui équivaut donc (à 97 centimes près) au prix de 4k video downloader. Il est donc possible d’avoir tous les avantages sans l’inconvénient du prix. Dépenser 130€ par an dans youtube est peut être un quelque peu exagéré…