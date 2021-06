Tesla : les Superchargeurs ouverts aux autres constructeurs dès 2022

Lors d’une réunion avec des officiels du gouvernement norvégien, Tesla aurait explicitement mentionné le fait que son réseau de Superchargeurs soit ouvert à d’autres constructeurs automobiles d’ici septembre 2022.

Les Superchargeurs ouverts à tous en 2022 ?

Tesla a créé son propre réseau de stations de charge dans le monde. Quand Tesla a commencé à vendre ses véhicules, c’était une nécessité pour ses premiers clients. Il n’y avait alors aucun réseau de charge électrique à disposition et l’entreprise a rapidement vu que c’était une nécessité d’offrir ce service pour toucher un public plus large. Et dix ans après l’ouverture de la première station aux États-Unis, Tesla pourrait l’ouvrir aux autres constructeurs.

En effet, Tesla prévoirait de rendre ses Superchargeurs accessibles à d’autres véhicules que les siens en 2022. La Norvège serait le premier pays concerné, mais le reste de l’Europe pourrait rapidement suivre.

Tesla a en effet évoqué une date pour ouvrir ses Superchargeurs à tous. L’exclusivité de cette information revient au site spécialisé et réputé Electrek, qui a eu accès à un compte-rendu relatif à des échanges entre le constructeur et des officiels du gouvernement.

Tesla en discussion avec la Norvège

Tesla espère bénéficier des aides de l’État pour agrandir plusieurs stations de superchargeurs dans le comté de Vestland, en Norvège. Pour obtenir ces primes gouvernementales, le constructeur spécialisé dans les voitures électrique doit remplir une condition : l’ouverture de la station à tous les véhicules électriques.

Elon Musk a déjà eu l’occasion à plusieurs reprises d’indiquer qu’il était favorable à une ouverture du réseau de charge. Pour le constructeur, cela pourrait représenter une entrée financière supplémentaire qui pourrait s’avérer importante, les prix pouvant être fixés librement. Le tarif moyen en France tourne autour de 33 centimes par kWh à l’heure actuelle pour les conducteurs de Tesla. Cependant, rien n’interdirait un tarif bien plus élevé pour les autres, à l’image des tarifs pratiqués par Ionity aux États-Unis.

