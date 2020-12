Tesla : une mise à jour de Noël pour les conducteurs (klaxon, jeux…)

Publicité

Bonne nouvelle pour les conducteurs de Tesla, une nouvelle mise à jour est en cours de déploiement. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter de nouvelles fonctionnalités comme la personnalisation du klaxon, de nouveaux jeux, des informations sur la disponibilité des Superchargers…

En novembre dernier, Elon Musk annonçait l’arrivée d’une mise à jour majeure pour ses voitures Tesla. La nouvelle monture du logiciel internet de la voiture est désormais en cours de déploiement pour les conducteurs à l’heure où nous écrivons ses lignes. Du nom de version 2020.48.25, la nouvelle version apporte de nombreuses nouveautés aux véhicules de la marque.

Pour Noël, Tesla vous permet de changer le bruit de votre voiture

Bonne nouvelle pour les conducteurs, peut être mauvaise pour les usagers de la route et les piétons, Tesla permet de personnaliser le bruit de ses voitures. Il est ainsi possible de changer les avertisseurs sonores sur les Model S, Model X, Model 3 et Model Y. Il est ainsi possible d’importer cinq sons différents grâce à une clé USB. Cette nouvelle fonctionnalité est cependant uniquement disponible sur les voitures disposant de la nouvelle génération de haut-parleurs externes. Il est en plus possible de changer le bruit de la voiture lorsqu’elle est en mouvement.

Pour rappel, les véhicules électriques sont obligés depuis juillet 2020 d’émettre un son lorsqu’elles circulent à moins de 19 km/h ou en marche arrière.

Quelques nouveaux jeux d’arcades pour faire passer le temps

Quelques nouveaux jeux d’arcade sont aussi disponibles grâce à cette nouvelle mise à jour logicielle. Les conducteurs de Tesla pourront ainsi s’aventurer dans :

The Battle of Polytopia, un jeu de stratégie où le développement de votre empire est la priorité ;

Cat Quest : un RPG minimaliste où vous incarnez un chat ;

Kabal : un jeu de cartes solitaire.

Quelques améliorations

Des petites fonctionnalités et améliorations ont en plus étaient ajoutées par Tesla :

Visualisation de la conduite améliorée : plus d’éléments sont désormais affichés à l’écran afin de permettre à l’utilisateur de visualiser plus d’éléments et de détails sur la route ;

: plus d’éléments sont désormais affichés à l’écran afin de permettre à l’utilisateur de visualiser plus d’éléments et de détails sur la route ; Nombre de Superchargeur précisé : il est désormais possible de voir exactement le nombre de chargeurs Tesla disponibles sur les différents sites ;

: il est désormais possible de voir exactement le nombre de chargeurs Tesla disponibles sur les différents sites ; Optimisation du système de départ planifié.

Encore un peu de temps ? Sachez que Tesla prévoit un abonnement à son Autopilot pour début 2021 !