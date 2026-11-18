Sur un pèse-personne, on monte, on lit un chiffre et on passe à autre chose. Avec la MorphoScan Nova (R-MSC04), Renpho ajoute une poignée et tout un bilan de composition corporelle à ce geste familier. On obtient aussi bien son poids qu’une estimation de la répartition de ses muscles et de sa masse grasse. C’était ma première balance connectée de ce genre, et je voulais savoir à quel point la prise en main serait naturelle. Une fois passée la curiosité de la première pesée, que valent tous ces chiffres au quotidien ?

Notre avis en bref sur la Renpho MorphoScan Nova

La Renpho MorphoScan Nova m’a plu par sa simplicité. Ma première analyse a démarré rapidement et les chiffres m’ont paru cohérents. Le détail par zone est la vraie bonne surprise, avec une carte qui distingue les bras, les jambes et le torse. L’écran de la poignée permet déjà de lire les résultats, tandis que l’application gratuite garde l’historique. J’aurais aimé pouvoir retrouver plus facilement dans l’appli une pesée faite sans l’avoir ouverte. Au prix catalogue de 229,99 €, l’ensemble reste accessible pour une balance aussi complète. Je lui mets 8/10.

Déballage et recharge en USB-C

Dès qu’on ouvre la boîte, on comprend comment les deux pièces s’agencent. La poignée repose sur le plateau et son écran fait face à l’utilisateur. Les illustrations du guide montrent où poser les pieds et comment tenir les électrodes. C’est bienvenu quand on découvre ce genre de balance. On trouve aussi un câble USB-C pour la batterie intégrée. Un détail que j’apprécie sur un appareil de salle de bain, où l’on pense rarement à garder des piles de rechange.

La boîte donne un aperçu du plateau et de la poignée. Le guide de démarrage est à portée de main dès l'ouverture.

J’ai branché mon exemplaire à la sortie du carton, histoire de lui donner un peu de charge avant de commencer. Il en avait déjà assez pour une première pesée. Le branchement sert aussi à initialiser la balance, et la notice prévoit une mise en route via le bouton de réinitialisation. Renpho fournit le câble et laisse le choix de l’adaptateur secteur. Mieux vaut donc avoir un chargeur sous la main au moment du déballage. Une fois l’appareil allumé, j’ai pu passer directement à l’installation de l’application. Notice Renpho

Un plateau sobre et un écran dans la poignée

Le design reste sobre, avec un plateau noir en verre brillant et la poignée assortie. J’aime bien que Renpho ait concentré l’affichage dans cette dernière. Quand on tient la poignée, on peut regarder les résultats devant soi. Son écran couleur de 4,3 pouces donne de la place aux chiffres et aux petits graphiques. Côté capacité, la fiche indique 180 kg et la notice donne un pas d’affichage de 50 g. Les commandes tombent sous les pouces pour passer d’un écran de résultats au suivant. Fiche Renpho

Le plateau en verre adopte une finition noire brillante. La poignée regroupe les contacts pour les mains et l'écran couleur.

La poignée prend forcément un peu de place sur le dessus. Avec un plateau d’environ 36 cm sur 31 cm, je lui réserverais un coin dégagé sur un sol dur et bien plat. La finition brillante accroche aussi les reflets, comme on le voit sur les photos. À l’usage, je trouve toutefois plus intéressant d’avoir l’écran à portée de regard que de gagner quelques centimètres sur l’ensemble. La poignée a d’ailleurs une seconde fonction qui justifie son encombrement. Elle apporte quatre points de contact pour les mains, en plus des quatre sous les pieds.

Une première pesée facile à prendre en main

Après avoir posé la balance, j’ai installé RENPHO Health sur mon téléphone. Le profil sert notamment à renseigner les données dont l’application a besoin pour calculer ses indicateurs. L’écran affiche zéro quand la balance est prête. J’ai pris la poignée et je suis monté pieds nus. Les pouces vont sur les contacts du dessus et les autres doigts se placent autour de la poignée. Il faut ensuite rester immobile, les bras légèrement écartés du corps. Malgré ce geste inhabituel, la première mesure est arrivée très vite.

L'écran indique que la balance est prête avant de monter dessus.

Pour une première balance connectée de ce type, j’ai trouvé la mise en route étonnamment simple. La nouveauté, c’est surtout de penser à prendre la poignée et à placer ses mains au bon endroit. Les résultats m’ont semblé cohérents dès ce premier essai. Renpho utilise l’impédancemétrie à deux fréquences pour estimer les proportions de graisse, de muscle et d’eau à partir du signal électrique. Pour juger de la précision de ces estimations, il faudrait les confronter à une mesure de référence. Leur intérêt dans ce test tient surtout au niveau de détail qu’on obtient en quelques gestes. Fiche Renpho

L'analyse par zone donne du sens aux chiffres

La partie qui m’intéresse le plus se trouve dans la vue segmentaire de RENPHO Health. Elle répartit les estimations de graisse et de muscle sur cinq zones. On peut regarder chaque bras et chaque jambe séparément, ainsi que le torse. Cette carte m’a davantage parlé qu’un simple pourcentage de masse grasse pour tout le corps. Elle donne aussi un point de départ concret pour comparer plusieurs pesées. Les graphiques et les rapports font partie de l’application gratuite, ce qui compte à ce tarif. Fonctionnalités RENPHO Health

Exemple de suivi segmentaire dans RENPHO Health. Visuel de démonstration fourni par Renpho.

Renpho annonce plus de 50 indicateurs dans le rapport, avec des estimations de masse hydrique ou de métabolisme de base, par exemple. Le total grimpe vite quand on décline les résultats pour chaque partie du corps. Pour ma part, je commencerais par le poids et les estimations de graisse et de muscle. Ce sont les valeurs les plus faciles à retrouver et à comparer d’une pesée à l’autre. La carte aide ensuite à creuser une zone précise si on en a envie. L’abondance de chiffres fait partie de l’intérêt de la Nova, même si quelques repères suffisent pour profiter de l’historique.

La synchronisation mérite plus de souplesse

La balance sait déjà présenter plusieurs résultats sur son propre écran. Une fois le profil configuré, on peut donc faire la mesure et lire les chiffres principaux en laissant le téléphone de côté. Les touches de la poignée permettent de faire défiler les pages, y compris les vues de graisse et de muscle par zone. Je trouve que c’est une bonne idée pour une consultation rapide. Renpho annonce aussi la prise en charge de huit profils sur la balance. À plusieurs, chacun peut ainsi associer ses résultats à son propre profil. Fiche Renpho

Les touches sur la poignée permettent de parcourir les résultats.

Là où j’ai buté, c’est en voulant retrouver dans mon historique une mesure prise sans ouvrir RENPHO Health. Dans mon essai, la pesée n’est pas remontée quand j’ai rouvert l’application plus tard. J’ai donc intérêt à lancer l’appli au moment de me peser si je veux garder une trace. Ça ajoute une étape à un geste qui, autrement, prend très peu de temps. J’aurais aimé que la balance mette les dernières mesures en attente et les transfère à la prochaine connexion Bluetooth. C’est ce qui m’a le plus manqué dans l’expérience.

Conclusion sur la Renpho MorphoScan Nova

Ce qui me reste de ce premier essai, c’est la facilité avec laquelle on passe de la pesée au bilan. La poignée peut intriguer au déballage, mais le geste vient vite. Son écran permet de consulter l’essentiel sur place et l’application donne de la profondeur aux résultats avec le suivi par zone. J’aurais surtout aimé une synchronisation différée plus souple. Si l’on compte tenir un historique régulier, c’est un détail qui change la routine.

À 229,99 €, la MorphoScan Nova a du sens si l’on veut suivre sa composition corporelle en plus du poids. L’analyse des bras, des jambes et du torse est à mes yeux l’argument qui justifie le prix. L’accès gratuit aux rapports évite aussi de rajouter un abonnement à la facture. Pour une simple pesée de temps en temps, une bonne partie de ces fonctions resterait au placard. En revanche, pour qui veut comparer ses mesures au fil des semaines, je trouve l’équilibre convaincant.

Test du Renpho MorphoScan Nova 229,99 € L'avis de la rédaction La MorphoScan Nova rend l’analyse corporelle facile à prendre en main. L’écran de la poignée et le détail par zone apportent un vrai plus, avec une application gratuite pour le suivi. La récupération des pesées après coup m’a moins convaincu. À 229,99 €, c’est un bon choix si l’on veut suivre davantage que son poids. Design et ergonomie - 8/10 8/10

Prise en main - 9/10 9/10

Analyse corporelle - 9/10 9/10

Synchronisation - 6/10 6/10 Globalement 8/10 8/10 Pour Prise en main simple

Analyse détaillée par zone

Écran couleur sur la poignée

Application sans abonnement

Batterie rechargeable en USB-C Contre Synchronisation différée peu pratique

Poignée encombrante sur le plateau

Adaptateur secteur absent