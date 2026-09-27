Test – LELO F2S Double Sonic : quand la technologie s’invite dans le plaisir masculin

Les objets connectés ont progressivement investi tous les aspects de notre quotidien. Montres, balances, brosses à dents, équipements sportifs ou encore appareils dédiés au sommeil : tout ou presque peut désormais intégrer des capteurs, une application et différents algorithmes. Le bien-être intime n’échappe évidemment pas à cette évolution. Avec le F2S Double Sonic, LELO pousse assez loin cette approche en proposant un masturbateur masculin haut de gamme équipé de deux moteurs soniques, de capteurs et d’une connexion à l’application LELO.

Sur le papier, la promesse est ambitieuse. Le constructeur ne veut pas simplement proposer davantage de puissance, mais créer une stimulation plus naturelle et moins répétitive. Pour cela, le F2S Double Sonic associe deux moteurs de 103 Hz, 16 niveaux d’intensité, plusieurs programmes et des modes supplémentaires accessibles depuis un smartphone.

Après avoir découvert l’appareil et ses nombreuses possibilités, une question se pose forcément : cette débauche technologique apporte-t-elle réellement quelque chose à l’expérience ?

Un produit résolument haut de gamme

LELO n’est pas vraiment connu pour concevoir des produits d’entrée de gamme et cela se remarque immédiatement avec le F2S Double Sonic. Le design est particulièrement travaillé et tranche avec l’image parfois assez peu élégante des accessoires de plaisir masculin.

L’ensemble est sobre et moderne. Le mélange de silicone, de plastique ABS et d’alliage d’aluminium participe à cette impression de qualité. Le silicone utilisé pour la partie en contact avec le corps est particulièrement doux et agréable au toucher. LELO indique également respecter la norme ISO 3533 concernant la sécurité des sextoys.

Avec ses 140 mm de longueur pour 82 mm de diamètre extérieur et un poids de 360 grammes, le F2S Double Sonic reste néanmoins un appareil relativement imposant. Il ne s’agit clairement pas du produit le plus discret à transporter. À la maison, ce gabarit ne pose en revanche aucun problème particulier.

Le diamètre intérieur évolue entre 34 et 45 mm grâce à la souplesse de la gaine. La conception ouverte permet surtout de ne pas être limité par une profondeur maximale, ce qui rend l’appareil assez adaptable morphologiquement.

La qualité de fabrication est en tout cas au rendez-vous. Les ajustements sont propres et l’ensemble inspire confiance. Sur ce point, LELO reste fidèle au positionnement premium de la marque.

Deux moteurs soniques qui changent réellement l’expérience

La grande particularité du F2S Double Sonic se trouve évidemment dans son nom. Contrairement à de nombreux appareils reposant sur un moteur principal, LELO en utilise ici deux.

Ils sont installés aux deux extrémités de l’appareil et alimentent chacun un stimulateur sonique. Les deux moteurs fonctionnent à une fréquence annoncée de 103 Hz et produisent des ondes qui se propagent dans la gaine en silicone.

Et c’est probablement l’élément le plus intéressant du produit.

Plutôt que d’avoir une vibration très localisée, les sensations sont réparties beaucoup plus largement. On ressent davantage une succession d’ondes qu’une vibration mécanique traditionnelle. Les deux moteurs peuvent également travailler différemment suivant les programmes sélectionnés.

Cela évite en partie l’un des principaux défauts que je trouve aux appareils de ce type : leur côté répétitif.

Une vibration régulière peut effectivement devenir assez monotone après quelques minutes. Ici, les variations entre les deux moteurs apportent davantage de nuances. Le résultat est moins mécanique, notamment lorsque l’on commence à explorer les différents programmes.

LELO propose 16 niveaux d’intensité, ce qui laisse une marge de réglage particulièrement importante. La technologie baptisée SmoothRise permet par ailleurs de passer progressivement d’un niveau à l’autre plutôt que de subir des changements trop brusques.

Je conseille d’ailleurs de ne pas immédiatement pousser l’appareil à son niveau maximal. Les faibles et moyennes intensités permettent déjà de profiter pleinement du système Dual Sonic.

8 modes directement accessibles, 13 avec l’application

Le F2S Double Sonic peut parfaitement fonctionner sans smartphone. C’est un point important à préciser car les produits connectés ont parfois tendance à rendre leur application quasiment obligatoire.

Ici, huit modes sont directement intégrés à l’appareil. Les boutons permettent de modifier le fonctionnement sans avoir à sortir son téléphone.

L’application LELO permet toutefois d’aller beaucoup plus loin. Une fois l’appareil connecté en Bluetooth, cinq modes supplémentaires deviennent accessibles, portant le total annoncé à 13 modes, auxquels s’ajoutent les possibilités de réglage et les fonctions spécifiques de l’application.

La connexion permet notamment de contrôler plus précisément l’intensité et le comportement des moteurs.

Je trouve cette approche plutôt intelligente : ceux qui souhaitent simplement utiliser le F2S Double Sonic peuvent totalement ignorer la partie connectée, tandis que les amateurs de gadgets et de personnalisation disposent d’un terrain de jeu beaucoup plus important.

Humanize : le mode le plus intéressant

Parmi les fonctions disponibles dans l’application, le mode Humanize est probablement celui qui m’a le plus intrigué.

Le principe consiste à introduire volontairement de petites irrégularités dans le fonctionnement des moteurs. L’intensité et le rythme évoluent légèrement afin d’éviter une stimulation parfaitement régulière. LELO explique avoir développé cette fonction pour rendre l’expérience moins monotone et plus naturelle.

Sur le papier, cela ressemble surtout à une jolie formule marketing.

En pratique, l’idée est pourtant pertinente.

Le cerveau s’habitue rapidement à un stimulus parfaitement répétitif. Lorsque le rythme évolue légèrement, les sensations restent plus difficiles à anticiper. Ce sont parfois de toutes petites différences, mais elles participent réellement à rendre l’utilisation plus dynamique.

C’est justement ici que les deux moteurs prennent tout leur intérêt. Ils peuvent travailler ensemble ou de manière légèrement différente et créer des variations que l’on retrouve difficilement avec un système équipé d’un seul moteur.

Je ne dirais évidemment pas que cela reproduit réellement les sensations d’une relation humaine, comme certaines formulations marketing pourraient le laisser penser. En revanche, le résultat est effectivement moins mécanique.

Et c’est déjà une belle réussite.

Un mode IA qui s’adapte au rythme

Impossible de lancer un produit technologique en 2026 sans prononcer les deux lettres magiques : IA.

Le F2S Double Sonic possède donc lui aussi son mode Intelligence Artificielle.

LELO utilise ici un capteur intégré capable de détecter les mouvements. L’appareil peut alors adapter automatiquement ses vibrations et leur intensité au rythme détecté.

Il faut davantage considérer cette fonction comme une automatisation intelligente que comme une véritable intelligence artificielle générative. Peu importe finalement la terminologie employée : ce qui compte reste le résultat.

Et la fonction apporte une dimension interactive plutôt intéressante.

Au lieu de simplement exécuter un programme préenregistré, le F2S Double Sonic réagit aux mouvements. L’expérience devient donc moins passive et surtout moins prévisible.

L’application propose également un coach d’endurance associé à des exercices de Kegel guidés. L’idée est cette fois d’utiliser l’appareil dans une approche davantage orientée vers le contrôle et l’entraînement du plancher pelvien.

C’est une fonctionnalité assez originale qui montre que LELO souhaite positionner son produit à mi-chemin entre objet de plaisir et appareil de bien-être intime.

Une utilisation simple malgré toute cette technologie

Avec autant de fonctions, je craignais une certaine complexité. Heureusement, l’utilisation quotidienne reste plutôt simple.

Les commandes physiques permettent d’accéder aux fonctions essentielles et l’appareil détecte également son utilisation grâce à ses capteurs.

Pour profiter correctement de la gaine en silicone, l’utilisation d’un lubrifiant compatible avec le silicone de l’appareil est indispensable. Cela améliore nettement le confort tout en réduisant les frottements.

Le poids de 360 grammes se ressent après un certain temps. Ce n’est pas rédhibitoire, mais le F2S Double Sonic est nettement plus massif qu’un modèle purement manuel.

En contrepartie, cette masse contribue à la sensation de solidité du produit.

Une application utile, mais pas indispensable

Je suis généralement assez méfiant lorsqu’un constructeur ajoute une application à un produit qui pourrait parfaitement fonctionner sans. Cela apporte parfois davantage de contraintes que de véritables fonctionnalités.

Dans le cas du F2S Double Sonic, l’application possède au moins une réelle utilité.

Elle permet de contrôler plus précisément les moteurs, d’accéder aux modes supplémentaires et surtout d’utiliser Humanize, le mode interactif ainsi que les fonctions d’entraînement. LELO propose également LoveBridge, destiné à permettre un contrôle à distance par un partenaire.

L’intérêt dépendra évidemment beaucoup des habitudes de chacun.

Personnellement, je trouve surtout intéressante la possibilité d’expérimenter différents réglages avant de revenir ensuite à une utilisation plus simple. Le fait que l’appareil reste parfaitement fonctionnel sans téléphone est donc une excellente décision.

Jusqu’à deux heures d’autonomie

Côté batterie, LELO annonce jusqu’à deux heures d’utilisation pour environ deux heures de recharge. L’autonomie en veille atteint quant à elle jusqu’à 90 jours.

Dans cette catégorie de produit, c’est largement suffisant.

On aurait néanmoins apprécié une recharge USB-C classique. LELO fournit son câble de recharge USB dédié, mais cela signifie encore un câble supplémentaire à conserver.

L’appareil dispose également d’une extinction automatique après environ 20 minutes selon les spécifications internationales du constructeur.

Entièrement étanche et facile à nettoyer

L’hygiène constitue évidemment un élément essentiel pour ce type de produit.

Bonne nouvelle : le F2S Double Sonic est annoncé comme entièrement étanche. Il peut donc être rincé directement à l’eau et utilisé sous la douche ou dans le bain.

Le nettoyage après utilisation est relativement simple grâce à la conception ouverte. C’est un vrai avantage par rapport à certains masturbateurs utilisant une gaine profonde et fermée qui peut être beaucoup plus compliquée à nettoyer et surtout à sécher correctement.

Un nettoyage soigneux après chaque utilisation reste naturellement indispensable.

Une qualité de fabrication difficile à prendre en défaut

Plus globalement, c’est probablement la fabrication qui distingue immédiatement le F2S Double Sonic des produits plus accessibles.

Le silicone est agréable, la construction inspire confiance et les commandes physiques sont bien intégrées. Même après plusieurs manipulations, l’appareil conserve cette impression d’objet technologique premium.

Dans la boîte, LELO fournit le F2S Double Sonic, son câble USB, la documentation et les éléments relatifs à la garantie.

Le constructeur annonce également une garantie commerciale et une assurance qualité prolongée. Il faudra toutefois bien vérifier les conditions applicables au moment de l’achat, les formulations concernant la durée de couverture variant selon les pages et les marchés de LELO.

Un produit qui ne s’adresse clairement pas à tout le monde

Le principal problème du F2S Double Sonic tient finalement à son positionnement.

Nous sommes face à un produit sophistiqué, doté de deux moteurs, de capteurs, d’une connexion Bluetooth et d’une application complète. Tout cela a évidemment un coût.

Quelqu’un recherchant simplement un masturbateur occasionnel trouvera facilement des solutions beaucoup moins sophistiquées et surtout moins coûteuses.

Le F2S Double Sonic s’adresse plutôt à ceux qui veulent découvrir ce que la technologie peut réellement apporter dans cette catégorie.

Et contrairement à certains gadgets connectés, l’électronique embarquée ne me semble pas totalement superflue.

Les deux moteurs soniques constituent notamment une vraie différence. La répartition des vibrations et les variations de rythme apportent quelque chose de plus intéressant qu’une simple augmentation de puissance.

Humanize est également une bonne surprise. Ce n’est pas révolutionnaire au point de reproduire parfaitement des sensations naturelles, mais la variation permanente évite efficacement le côté répétitif des programmes traditionnels.

Conclusion sur le LELO F2S Double Sonic

Avec le F2S Double Sonic, LELO pousse très loin le concept du masturbateur masculin connecté. Deux moteurs soniques, 16 niveaux d’intensité, huit modes intégrés et jusqu’à treize via l’application, un mode Humanize, une fonction adaptative, un coach d’endurance et une conception totalement étanche : la fiche technique est particulièrement complète.

Mais le plus important reste que cette technologie ne sert pas uniquement à remplir une fiche produit.

La présence de deux moteurs change réellement la manière dont les vibrations sont ressenties et permet surtout de casser la monotonie que l’on rencontre rapidement avec des systèmes plus conventionnels. Le mode Humanize renforce encore cette impression en ajoutant volontairement de petites variations de rythme et d’intensité.

J’apprécie également que LELO n’impose pas systématiquement son application. Elle apporte de véritables fonctions supplémentaires, mais l’appareil peut parfaitement être utilisé sans smartphone.

Il reste quelques défauts. Le F2S Double Sonic est assez imposant, ses 360 grammes se font sentir et son positionnement premium le réserve forcément à un public prêt à investir dans ce type de produit. J’aurais également préféré une recharge USB-C universelle plutôt qu’un câble dédié.

Malgré cela, le F2S Double Sonic est une démonstration assez convaincante de ce que la technologie peut apporter au bien-être intime masculin. Ce n’est pas simplement un appareil plus puissant : LELO a surtout travaillé sur la variété et l’adaptation des sensations.