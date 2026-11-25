Test – Disque externe Seagate FireCuda Forge 8 To : Alkemi met le stockage de masse au pas de course

Les jeux s’accumulent, les vidéos aussi, et le SSD du PC finit toujours par manquer de place. Ajouter plusieurs téraoctets coûte vite cher. Avec le FireCuda Forge 8 To, référence STNS8000400, Seagate propose une autre approche : associer un disque dur et un SSD dans un boîtier USB4. Sa technologie Alkemi organise les données pour accélérer les accès récurrents. Sur le papier, c’est exactement le compromis que je cherchais. Mais cette alchimie tient-elle vraiment devant les benchmarks ?

Notre avis en bref sur le Seagate FireCuda Forge 8 To

Le FireCuda Forge m’a vraiment emballé. Alkemi apporte un gain concret, avec des relectures ciblées jusqu’à 6,9 fois plus rapides dans notre protocole. Les copies de jeux dépassent aussi 1 Go/s. En revanche, les longues écritures finissent autour de 200 Mo/s, et le SSD obligatoire alourdit la facture. À 814,99 € pour le Forge, le budget atteint 1 084,94 € avec le SSD compatible retenu pour notre comparaison, hors livraison. Un compromis qui me convainc franchement : 9/10.

Installation : le SSD fait partie de la recette

Pour cet essai, Seagate a fourni un FireCuda 530R de 1 To, que j’ai installé dans le Forge. Les photos montrent bien ce SSD dans son logement. Le boîtier accueille un NVMe M.2 2280, avec des tampons thermiques pour assurer le contact. Une fois l’ensemble monté, Windows affiche un seul volume NTFS sur E:. Alkemi gère le placement des blocs en interne. On range donc ses fichiers au même endroit, sans répartir manuellement chaque jeu entre deux lecteurs.

Le FireCuda 530R fourni pour le test occupe le logement NVMe. Le produit commercial ne comprend pas ce SSD.

Il faut bien intégrer cette différence avant l’achat : le SSD est obligatoire et vendu séparément. Un modèle plus grand n’apporte pas plus de 1 To exploitable sur le niveau rapide. Le volume conserve la capacité du Forge, soit 8 To, et non 9 To accessibles. Le guide Seagate précise aussi que remplacer l’un des supports efface les données du volume. L’installation demande donc davantage d’attention qu’un disque prêt à brancher. Un SSD déjà rempli nécessite une sauvegarde préalable.

Design : un air de X Vault, une autre ambition

Je retrouve le langage visuel du FireCuda X Vault que j’avais testé. Son intégration sur un bureau me plaisait déjà. Mais son innovation et son surcoût me convainquaient moins, d’où mon 6/10. Le Forge donne une raison fonctionnelle bien plus forte à cette proposition. On ne paie plus seulement une présentation gaming et de la capacité. C’est cette étape supplémentaire qui change mon appréciation.

Le Forge reprend une présentation gaming, avec un accès interne pour installer le SSD.

Les ressemblances ne doivent toutefois pas faire oublier les différences pratiques. La fiche officielle indique 65,2 × 146,8 × 240,3 mm et 1,845 kg pour le 8 To. Le Forge demande une alimentation externe, contrairement au X Vault alimenté par USB de mon précédent article. Seagate spécifie un adaptateur de 12 V et 4 A. Il faut donc lui réserver une prise. C’est un équipement de bureau, avec l’encombrement qui va avec.

Débits : les petits fichiers de test lui vont bien

Nos essais des 8 et 9 novembre reposent sur DiskSpd 2.2.0, avec trois passages par profil et par sens. Sur le fichier de 8 Gio, le Forge atteint 2 385,4 Mo/s en lecture et 1 961,6 Mo/s en écriture séquentielle Q8. C’est proche des 2 500/2 000 Mo/s du guide et du communiqué. Attention, la boîte photographiée annonce une autre paire : 3 000/1 500 Mo/s. Les mesures ne valident donc pas indistinctement toutes les promesses. Elles montrent surtout un niveau rapide franchement convaincant sur cette charge répétée.

Profil DiskSpd Lecture Écriture Séquentiel 1 Mio Q8 2 385,4 Mo/s 1 961,6 Mo/s Séquentiel 1 Mio Q1 780,5 Mo/s 676,9 Mo/s Aléatoire 4 Kio Q1 4 375 IOPS 4 984 IOPS Aléatoire 4 Kio Q32 25 005 IOPS 28 063 IOPS

La profondeur de file change cependant beaucoup le résultat. À une seule requête en vol, le séquentiel descend à 780,5/676,9 Mo/s. Le FireCuda 540 interne de 2 To atteint, lui, 5 492/5 621 Mo/s au même profil. En aléatoire Q1, il conserve aussi une avance nette, à 21 441/66 182 IOPS. Interfaces et contrôleurs diffèrent, mais la limite reste claire. Le Forge propose un compromis de capacité et de réactivité, avec un comportement distinct d’un NVMe interne.

Alkemi : la relecture change vraiment la donne

Voici la mesure qui explique le mieux mon enthousiasme. Sur un fichier de 1,17 To, nous avons lu deux listes distinctes de blocs, A et B. Chaque passage représente 512 Mio répartis sur 4 096 positions, en blocs de 128 Kio et à profondeur 1. La série A passe de 15,797 à 2,290 secondes dès la première relecture. La série B descend de 13,013 à 2,317 secondes. Cela donne respectivement des accélérations de 6,9 et 5,6 fois, en contournant le cache RAM de Windows.

Les relectures accélèrent nettement. Le retour à A après B reste rapide, à 2,325 secondes.

Le gain concerne aussi les accès les plus lents : le p95 passe de 15,18 à 0,87 ms sur A. Le retour à cette liste après B conserve son avance. C’est cohérent avec le fonctionnement ciblé d’Alkemi dans le boîtier. Certaines positions peuvent toutefois recouper les fenêtres séquentielles lues auparavant. Surtout, ces facteurs décrivent cette sonde de blocs, sans prédire tous les chargements de jeux. La démonstration est déjà assez forte pour se passer d’une promesse universelle.

Jeux et vidéo : du concret, avec des chronos à bien lire

Les copies donnent une traduction très parlante du débit disponible. Avec Robocopy /J et huit threads, Cyberpunk 2077 transfère ses 71,17 Go en 70,60 secondes. Hogwarts Legacy copie 79,07 Go en 70,95 secondes. Cela représente 1 008 et 1 114 Mo/s, source comprise. Après l’écriture longue, les lectures de leurs archives restent rapides dès le premier passage, autour de 2,23 à 2,70 secondes pour 512 Mio. La répétition n’apporte ici aucun gain net supplémentaire.

Les archives sont déjà rapides au premier passage mesuré. Ces courbes ne représentent pas des chargements de parties.

Cyberpunk 2.21 s’est ouvert depuis le Forge, avec deux relancements jusqu’à la première fenêtre en 13,67 puis 5,02 secondes. Le cache Windows reste actif : impossible d’isoler Alkemi, sans premier chrono comparable. Hogwarts a seulement ouvert Epic Launcher, sans mesure de jeu exploitable. Côté vidéo, les décodages du clip 4K60 de 45 secondes prennent 37,20 à 42,69 secondes. L’export CPU libx264 prend 32,26 secondes, source et sortie sur le Forge, avec 2 700 images 1080p60 vérifiées. Ces temps incluent le processeur et le cache Windows.

Les limites : la grosse écriture et la facture complète

Le test d’endurance donne une vision moins flatteuse, mais indispensable. Écrire 1 168,23 Go d’un seul fichier prend 44 minutes et 14 secondes, soit 440 Mo/s en moyenne. Les tranches démarrent autour de 1 231 Mo/s, passent vers 801 Mo/s, puis avoisinent 200 Mo/s après environ 820 Go. Le décrochage commence vers 799 à 807 Go écrits dans ce fichier. Environ 151 Go de copies occupaient déjà le volume. Ce point ne mesure donc pas exactement la capacité du cache.

La vitesse varie fortement pendant l’écriture longue. La position représente les octets écrits dans ce fichier.

Après redémarrage, les fenêtres de début et de milieu se lisent à 1 832 et 1 810 Mo/s, contre 205 Mo/s en fin. Un même volume peut donc contenir des zones rapides et lentes. La campagne a aussi connu deux écrans bleus Windows 0x9F DRIVER_POWER_STATE_FAILURE, dont le second pendant l’export NVENC. Nous n’avons pas identifié le pilote bloqué, et rien ne permet d’accuser le Forge. La reprise, dont l’export CPU, s’est terminée sans nouvel incident relevé. Enfin, le SSD séparé impose de comparer des budgets complets.

Conclusion : que vaut le Seagate FireCuda Forge 8 To ?

Je trouve ce Forge vraiment dingue dans son approche, et les mesures donnent du poids à cet enthousiasme. Alkemi rend enfin très convaincante l’association d’accès rapides et de stockage de masse. Pour mes bibliothèques et mes fichiers récurrents, l’idée correspond à mon compromis idéal. Mais mon repère initial de 900 à 1 000 € pour un SSD interne de 8 To mérite correction. Au 24 novembre, LDLC affiche le Corsair MP600 PRO XT 8 To à 1 499,95 €. Le Samsung 9100 PRO 8 To avec dissipateur atteint 2 499,95 €.

À 814,99 € TTC le Forge 8 To, il faut encore ajouter le SSD. Avec un Samsung 990 PRO 1 To à 269,95 € chez LDLC, le budget atteint 1 084,94 €, hors livraison. C’est 415,01 € sous le Corsair cité, sans équivalence de performances ni garantie du panier final. Ce SSD compatible constitue une alternative d’achat ; nos mesures concernent le 530R fourni. Le lancement américain à 699 $ exclut aussi le SSD et ne vaut pas tarif français TTC. Pour qui accepte ces limites, le Forge apporte bien plus qu’un joli HDD.

Test du Seagate FireCuda Forge 8 To 814,99 € hors SSD L'avis de la rédaction Le FireCuda Forge donne une vraie utilité à son approche hybride. Alkemi accélère fortement nos relectures ciblées, tandis que les copies de jeux profitent du niveau rapide. Les écritures longues rappellent toutefois la présence du disque dur, et le SSD séparé pèse sur le budget. Une proposition très séduisante pour les grosses bibliothèques, à juger sur le prix complet. Efficacité d'Alkemi - 9.5/10 9.5/10

Performances et constance - 8.5/10 8.5/10

Capacité et polyvalence - 9.5/10 9.5/10

Installation et ergonomie - 8.5/10 8.5/10 Globalement 9/10 9/10 Pour Alkemi convaincant en relecture

Grande capacité dans un volume

Copies de jeux rapides

Gestion automatique des données

Design gaming soigné Contre SSD obligatoire vendu séparément

Débits soutenus très variables

Alimentation secteur nécessaire

Remplacement des supports destructif

Budget complet conséquent