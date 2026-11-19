Test – Sennheiser Momentum True Wireless 5 : des écouteurs qui pensent enfin à leur batterie

Après deux semaines avec les Sennheiser Momentum True Wireless 5, je retiens surtout une chose. Sennheiser ne cherche pas uniquement à améliorer le son. La marque s’attaque aussi au principal point faible des écouteurs sans fil : leur batterie.

À 299 €, ces écouteurs arrivent avec une fiche technique particulièrement complète. On retrouve notamment l’aptX Lossless, le Bluetooth 6.0 multipoint, l’audio spatial et une réduction de bruit active adaptative. Surtout, les batteries des écouteurs et du boîtier peuvent être remplacées par l’utilisateur. C’est précisément ce dernier point qui m’intéresse le plus. Avec les Momentum True Wireless 3, j’avais déjà rencontré un problème de batterie complètement vidée. Les écouteurs refusaient alors de se recharger. J’avais dû suivre un tutoriel pour les réveiller avec deux piles de 1,5 V. Avec les Momentum True Wireless 5, Sennheiser apporte donc une réponse concrète à une faiblesse que j’avais déjà rencontrée.

Notre avis en bref : faut-il acheter les Sennheiser Momentum True Wireless 5 ?

Oui, si la qualité audio, l’ANC et la durée de vie du produit comptent réellement pour vous.

Les Momentum True Wireless 5 restent des écouteurs haut de gamme. Leur format tient facilement dans une poche, même si le boîtier reste légèrement plus imposant que je l’aurais souhaité. En revanche, la finition respire immédiatement la qualité. J’apprécie également les différents coloris proposés. Ils changent des écouteurs noirs omniprésents, sans tomber dans un design trop voyant.

Surtout, Sennheiser abandonne les ailettes en silicone des générations précédentes. Le maintien reste agréable, tout en rendant les écouteurs plus simples à installer et à retirer. La réduction de bruit active progresse également. Elle n’atteint pas nécessairement les références les plus efficaces du marché, mais l’amélioration par rapport aux générations précédentes est perceptible. Les voix restent toutefois audibles dans certains environnements bruyants.

Côté audio, je retrouve surtout ce que j’attends de Sennheiser. Le son reste détaillé et personnalisable grâce à l’égaliseur de l’application Smart Control Plus. L’aptX Lossless complète cette partie pour les appareils compatibles. Enfin, l’audio spatial apporte une dimension supplémentaire. Il permet notamment de profiter d’une scène sonore plus immersive avec les contenus compatibles.

Sennheiser Momentum True Wireless 5 écouteurs Bluetooth, Batterie 40h, ANC Son emblématique de Sennheiser, raffiné : découvrez un son brillant et riche en émotions avec un haut-parleur TrueResponse de 7 mm haute fidélité de qualité audiophile, méticuleusement régl...

Audio sans fil de qualité audiophile : les codecs Bluetooth avancés, y compris aptX Lossless, aptX Adaptive et AAC, préservent chaque détail, de sorte que la musique, les films et les jeux sonnent...

Contexte du test

J’ai utilisé les Sennheiser Momentum True Wireless 5 pendant deux semaines, dans des usages quotidiens. Je me suis particulièrement concentré sur le confort, le format, la réduction de bruit, la qualité audio, les appels et l’application. J’ai également comparé leur approche avec mes précédentes expériences des Momentum True Wireless 3.

Aucun droit de regard de la marque sur le contenu du test, Certains liens peuvent être affiliés sans aucun impact sur le test.

Sennheiser Momentum True Wireless 5 : ce qui change vraiment au quotidien

Une conception plus pratique et durable

Le premier changement que je remarque concerne le format. Les écouteurs restent suffisamment compacts pour être transportés facilement. Cependant, le boîtier occupe encore une place non négligeable dans une poche. La qualité perçue est, elle, au rendez-vous. Les différents coloris apportent également une vraie personnalité au produit.

Surtout, Sennheiser a fait un choix que j’attendais depuis longtemps. Les batteries des deux écouteurs et du boitier sont remplaçables. En pratique, cela change la perspective que l’on porte sur des écouteurs à 299 €. Une batterie qui perd de sa capacité ne condamne plus forcément l’ensemble du produit. C’est d’autant plus intéressant pour moi après mon problème rencontré avec les Momentum True Wireless 3. Une batterie totalement déchargée m’avait obligé à utiliser une manipulation assez particulière pour récupérer les écouteurs.

Cette fois, Sennheiser traite directement le composant qui vieillit le plus rapidement.

Une application Sennheiser complète et un son très personnalisable

L’application Sennheiser Smart Control Plus reste l’un des points forts de l’écosystème. Elle permet notamment de personnaliser le rendu sonore et de gérer les différentes fonctions des écouteurs. L’égaliseur est suffisamment complet pour adapter le rendu à ses goûts. Ainsi, je peux conserver le caractère Sennheiser tout en ajustant certains registres.

L’aptX Lossless intéressera également les utilisateurs disposant d’un appareil compatible. Le Bluetooth 6.0 et la connexion multi-appareils complètent cette partie.

Une ANC améliorée, mais des appels encore perfectibles

La réduction de bruit active fait un pas en avant. Elle réduit efficacement une partie des bruits environnants et rend les transports plus agréables. Cependant, les voix restent davantage perceptibles que les bruits continus. Ce n’est donc pas une isolation totale.

Les appels constituent également le principal point faible de mon expérience. La voix manque parfois de clarté, notamment lorsque l’environnement devient plus bruyant. C’est dommage, car Sennheiser met justement en avant ses huit microphones et son système d’isolation vocale assisté par IA.

Conclusion : des écouteurs pensés pour durer

Les Sennheiser Momentum True Wireless 5 ne se contentent pas d’améliorer la génération précédente. Ils apportent surtout une réponse à un problème que tous les écouteurs sans fil finissent par rencontrer. La batterie remplaçable constitue leur vraie différence. Pour moi, c’est même l’évolution la plus intéressante de cette génération.

À cela s’ajoutent un très bon rendu audio, un égaliseur complet, l’aptX Lossless, l’audio spatial et une ANC en progrès. En revanche, le boîtier reste légèrement volumineux et la qualité des appels pourrait être meilleure. À 299 €, ils s’adressent donc surtout aux utilisateurs qui veulent conserver leurs écouteurs plusieurs années. Pour quelqu’un qui privilégie avant tout les appels ou recherche la meilleure isolation possible, d’autres solutions peuvent être plus adaptées.

Pour les amateurs de musique qui veulent surtout un excellent son sans considérer leurs écouteurs comme du matériel jetable, les Momentum True Wireless 5 prennent en revanche une dimension particulièrement intéressante.

Sennheiser Momentum True Wireless 5 écouteurs Bluetooth, Batterie 40h, ANC Son emblématique de Sennheiser, raffiné : découvrez un son brillant et riche en émotions avec un haut-parleur TrueResponse de 7 mm haute fidélité de qualité audiophile, méticuleusement régl...

Audio sans fil de qualité audiophile : les codecs Bluetooth avancés, y compris aptX Lossless, aptX Adaptive et AAC, préservent chaque détail, de sorte que la musique, les films et les jeux sonnent...

Test – Sennheiser Momentum True Wireless 5 : des écouteurs qui pensent enfin à leur batterie 299€ Résumé du test des Sennheiser Momentum True Wireless 5 Pour les amateurs de musique qui veulent surtout un excellent son sans considérer leurs écouteurs comme du matériel jetable, les Momentum True Wireless 5 prennent en revanche une dimension particulièrement intéressante. Design et ergonomie - 9/10 9/10

Fonctionnalités - 9/10 9/10

Qualité sonore - 9/10 9/10

Autonomie - 9/10 9/10

Durabilité - 10/10 10/10 Globalement 9.2/10 9.2/10 Pour Batterie remplaçable dans les écouteurs et le boîtier

Qualité audio et aptX Lossless

ANC améliorée

Application complète avec égaliseur

Format et coloris réussis Contre Boîtier encore légèrement volumineux

Voix parfois peu claire durant les appels

ANC encore perfectible sur les voix