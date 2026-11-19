The Game Awards 2026 : GTA 6 domine les nominations, découvrez les grands favoris de cette édition

Les prétendants au titre de jeu de l’année sont désormais connus ! Hier, Geoff Keighley a officiellement dévoilé les nominations des The Game Awards 2026. Et cette année, un nom attire particulièrement l’attention : Grand Theft Auto VI. Eh oui : le prochain blockbuster de Rockstar Games s’impose en tête des sélections avec huit nominations, devant CONTROL Resonant et Resident Evil Requiem. La cérémonie, prévue le 10 décembre à Los Angeles, s’annonce déjà particulièrement disputée.

Tour d’horizon des jeux nominés dans les prochaines lignes.

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GTA 6, le grand favori des Game Awards 2026

Incroyable, pour un jeu qui n’est même pas encore sorti ! Avec huit nominations au compteur, Grand Theft Auto VI prend une longueur d’avance sur ses concurrents. Le jeu de Rockstar Games figure notamment parmi les prétendants au prestigieux titre de Game of the Year, aux côtés de 007 First Light, CONTROL Resonant, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem et The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Derrière lui, CONTROL Resonant et Resident Evil Requiem enregistrent chacun six nominations. Les deux productions sont notamment en compétition pour le titre de jeu de l’année, mais également dans plusieurs catégories techniques et artistiques. De son côté, Phantom Blade Zero complète le podium avec cinq sélections.

La compétition s’annonce également intéressante dans les catégories consacrées à la narration et à la réalisation. The Blood of Dawnwalker, PRAGMATA et 007 First Light figurent parmi les productions qui tenteront de tirer leur épingle du jeu.

Les jeux indépendants et les autres catégories à surveiller

Cette édition ne se limite pas aux grandes productions. Les jeux indépendants occupent également une place importante dans les nominations, avec Big Walk, Cairn, Denshattack!, Mewgenics! et Mina the Hollower en lice pour le prix du meilleur jeu indépendant.

Les autres catégories couvrent un large éventail de productions : jeux de rôle, action, combat, simulation, course, expériences mobiles et réalité virtuelle. Les Game Awards récompensent également les adaptations, les créateurs de contenu et les performances dans l’e-sport.

Rendez-vous le 10 décembre pour le verdict

Sélectionnés par un jury international composé de plus de 160 médias et organismes spécialisés, les nominés sont désormais soumis au vote du public sur le site officiel de l’événement. Les votes prendront fin le 9 décembre, à 18 h (heure du Pacifique).

Quant aux Game Awards, il se déroulera le 10 décembre 2026 au Peacock Theater de Los Angeles. Au-delà de la remise des récompenses, les joueurs peuvent également s’attendre à plusieurs annonces, bandes-annonces et présentations de jeux inédits.

The Game Awards 2026 : tous les nominés par catégorie

Voici le détail des 30 catégories annoncées pour cette édition.

Jeu de l’année (Game of the Year)

007 First Light

CONTROL Resonant

Grand Theft Auto VI

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Phantom Blade Zero

Resident Evil Requiem

Meilleure réalisation (Best Game Direction)

CONTROL Resonant

Grand Theft Auto VI

Phantom Blade Zero

PRAGMATA

Resident Evil Requiem

Best Narrative (Meilleure narration)

007 First Light

The Blood of Dawnwalker

CONTROL Resonant

Grand Theft Auto VI

Resident Evil Requiem

Meilleure direction artistique (Best Art Direction)

CONTROL Resonant

Grand Theft Auto VI

MOUSE: P.I. for Hire

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Phantom Blade Zero

Meilleure musique et bande-son (Best Score and Music)

Ace Combat 8: Wings of Theve

Grand Theft Auto VI

Mixtape

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Phantom Blade Zero

Meilleur design audio (Best Audio Design)

Ace Combat 8: Wings of Theve

CONTROL Resonant

Grand Theft Auto VI

Resident Evil Requiem

Star Wars: Galactic Racer

Meilleure performance (Best Performance)

Angela Sant’albo – Resident Evil Requiem

Liam McIntyre – Marvel’s Wolverine

Manni L. Perez – Grand Theft Auto VI

Patrick Gibson – 007 First Light

Rahul Kohli – Saros

Innovation en matière d’accessibilité (Innovation in Accessibility)

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Forza Horizon 6

Gears of War: E-Day

Marvel’s Wolverine

Rhythm Heaven Groove

Jeux à impact (Games for Impact)

Big Walk

Cairn

Forever Ago

Life is Strange: Reunion

Lily’s World

Mixtape

Meilleur jeu suivi (Best Ongoing Game)

ARC Raiders

Final Fantasy XIV

Fortnite

No Man’s Sky

The Witcher 3: Wild Hunt

Best Community Support (Meilleur soutien communautaire)

Crimson Desert

Helldivers II

No Man’s Sky

The Witcher 3: Wild Hunt

Warframe

Meilleur jeu indépendant (Best Independent Game)

Big Walk

Cairn

Denshattack!

Mewgenics!

Mina the Hollower

Meilleur premier jeu indépendant (Best Debut Indie Game)

Dressmaker

Esoteric Ebb

Orbitals

REPLACED

Silver Pines

Best Mobile Game

Arknights: Endfield

Monster Hunter Outlanders

Neverness to Everness

Pokémon Champions

Where Winds Meet

Meilleur jeu VR/AR (Best Virtual Reality / Augmented Reality)

Forefront

Into the Radius 2

Little Nightmares VR: Altered Echoes

Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City

Thief VR: Legacy of Shadow

Best Action Game

Ace Combat 8: Wings of Theve

Gears of War: E-Day

Onimusha: Way of the Sword

Phantom Blade Zero

Saros

Meilleur jeu d’action-aventure (Best Action / Adventure)

007 First Light

CONTROL Resonant

Grand Theft Auto VI

PRAGMATA

Resident Evil Requiem

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Meilleur jeu de rôle (Best Role-Playing Game)

The Blood of Dawnwalker

Final Fantasy Resonance

Fire Emblem: Fortune’s Weave

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Trails in the Sky 2nd Chapter

Best Fighting Game

2XKO

Avatar Legends: The Fighting Game

Invincible VS

MARVEL Tokon: Fighting Souls

My Hero Academia: All’s Justice

Best Family Game

Big Walk

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Nintendo Switch Sports Resort

Pokémon Pokopia

Yoshi and the Mysterious Book

Meilleur jeu de simulation/stratégie (Best Simulation / Strategy)

Mewgenics!

Planet Zoo 2

Pokémon Pokopia

Slay the Spire 2

Star Wars Zero Company

Meilleur jeu de sport/course (Best Sports / Racing)

EA Sports FC 27

Forza Horizon 6

Nintendo Switch Sports Resort

Screamer

Star Wars: Galactic Racer

Best Multiplayer

Big Walk

Call of Duty: Modern Warfare 4

Gears of War: E-Day

Marathon

Meccha Chameleon

Orbitals

Meilleure adaptation (Best Adaptation)

Cyberpunk: Edgerunners 2

Fallout (saison 2)

Mortal Kombat II

Resident Evil

The Super Mario Galaxy Movie

Meilleure création communautaire (Best User Creation)

A Dream of Silence: Revamped (Baldur’s Gate III)

Create Aeronautics (Minecraft)

Nopixel V (Grand Theft Auto Online)

Star Wars Droid Tycoon (Fortnite)

TTK (Roblox)

Créateur de contenu de l’année (Content Creator of the Year)

CDawg

Cellbit

iShowSpeed

LilSimsie

OhnePixel

Meilleur athlète e-sport (Best Esports Athlete)

Chovy (Gen.G)

Donk (Team Spirit)

Erde (LOUD)

Yatoro (Team Spirit)

ZywOo (Team Vitality)

Meilleur jeu e-sport (Best Esports Game)

Counter-Strike 2

Dota 2

League of Legends

Mobile Legends: Bang Bang

VALORANT

Meilleure équipe e-sport (Best Esports Team)

Gen.G (League of Legends)

LOUD (VALORANT)

Team Falcons (Counter-Strike 2)

Team Falcons (Rocket League)

Team Spirit (Dota 2)

Team Vitality (Counter-Strike 2)

Jeu le plus attendu (Most Anticipated Game)

Fable

Final Fantasy VII Revelation

God of War Laufey

Resident Evil Veronica

The Witcher IV

Alors, selon vous, quel jeu sera couronné Game Of The Year cette année ?

Vous pouvez revoir le livestream dans la vidéo ci-dessous :