The Game Awards 2026 : GTA 6 domine les nominations, découvrez les grands favoris de cette édition
Les prétendants au titre de jeu de l’année sont désormais connus ! Hier, Geoff Keighley a officiellement dévoilé les nominations des The Game Awards 2026. Et cette année, un nom attire particulièrement l’attention : Grand Theft Auto VI. Eh oui : le prochain blockbuster de Rockstar Games s’impose en tête des sélections avec huit nominations, devant CONTROL Resonant et Resident Evil Requiem. La cérémonie, prévue le 10 décembre à Los Angeles, s’annonce déjà particulièrement disputée.
Tour d’horizon des jeux nominés dans les prochaines lignes.
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GTA 6, le grand favori des Game Awards 2026
Incroyable, pour un jeu qui n’est même pas encore sorti ! Avec huit nominations au compteur, Grand Theft Auto VI prend une longueur d’avance sur ses concurrents. Le jeu de Rockstar Games figure notamment parmi les prétendants au prestigieux titre de Game of the Year, aux côtés de 007 First Light, CONTROL Resonant, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem et The Legend of Zelda: Ocarina of Time.
Derrière lui, CONTROL Resonant et Resident Evil Requiem enregistrent chacun six nominations. Les deux productions sont notamment en compétition pour le titre de jeu de l’année, mais également dans plusieurs catégories techniques et artistiques. De son côté, Phantom Blade Zero complète le podium avec cinq sélections.
La compétition s’annonce également intéressante dans les catégories consacrées à la narration et à la réalisation. The Blood of Dawnwalker, PRAGMATA et 007 First Light figurent parmi les productions qui tenteront de tirer leur épingle du jeu.
Les jeux indépendants et les autres catégories à surveiller
Cette édition ne se limite pas aux grandes productions. Les jeux indépendants occupent également une place importante dans les nominations, avec Big Walk, Cairn, Denshattack!, Mewgenics! et Mina the Hollower en lice pour le prix du meilleur jeu indépendant.
Les autres catégories couvrent un large éventail de productions : jeux de rôle, action, combat, simulation, course, expériences mobiles et réalité virtuelle. Les Game Awards récompensent également les adaptations, les créateurs de contenu et les performances dans l’e-sport.
Rendez-vous le 10 décembre pour le verdict
Sélectionnés par un jury international composé de plus de 160 médias et organismes spécialisés, les nominés sont désormais soumis au vote du public sur le site officiel de l’événement. Les votes prendront fin le 9 décembre, à 18 h (heure du Pacifique).
Quant aux Game Awards, il se déroulera le 10 décembre 2026 au Peacock Theater de Los Angeles. Au-delà de la remise des récompenses, les joueurs peuvent également s’attendre à plusieurs annonces, bandes-annonces et présentations de jeux inédits.
The Game Awards 2026 : tous les nominés par catégorie
Voici le détail des 30 catégories annoncées pour cette édition.
Jeu de l’année (Game of the Year)
- 007 First Light
- CONTROL Resonant
- Grand Theft Auto VI
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
- Phantom Blade Zero
- Resident Evil Requiem
Meilleure réalisation (Best Game Direction)
- CONTROL Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Phantom Blade Zero
- PRAGMATA
- Resident Evil Requiem
Best Narrative (Meilleure narration)
- 007 First Light
- The Blood of Dawnwalker
- CONTROL Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Resident Evil Requiem
Meilleure direction artistique (Best Art Direction)
- CONTROL Resonant
- Grand Theft Auto VI
- MOUSE: P.I. for Hire
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
- Phantom Blade Zero
Meilleure musique et bande-son (Best Score and Music)
- Ace Combat 8: Wings of Theve
- Grand Theft Auto VI
- Mixtape
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
- Phantom Blade Zero
Meilleur design audio (Best Audio Design)
- Ace Combat 8: Wings of Theve
- CONTROL Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Resident Evil Requiem
- Star Wars: Galactic Racer
Meilleure performance (Best Performance)
- Angela Sant’albo – Resident Evil Requiem
- Liam McIntyre – Marvel’s Wolverine
- Manni L. Perez – Grand Theft Auto VI
- Patrick Gibson – 007 First Light
- Rahul Kohli – Saros
Innovation en matière d’accessibilité (Innovation in Accessibility)
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced
- Forza Horizon 6
- Gears of War: E-Day
- Marvel’s Wolverine
- Rhythm Heaven Groove
Jeux à impact (Games for Impact)
- Big Walk
- Cairn
- Forever Ago
- Life is Strange: Reunion
- Lily’s World
- Mixtape
Meilleur jeu suivi (Best Ongoing Game)
- ARC Raiders
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- No Man’s Sky
- The Witcher 3: Wild Hunt
Best Community Support (Meilleur soutien communautaire)
- Crimson Desert
- Helldivers II
- No Man’s Sky
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Warframe
Meilleur jeu indépendant (Best Independent Game)
- Big Walk
- Cairn
- Denshattack!
- Mewgenics!
- Mina the Hollower
Meilleur premier jeu indépendant (Best Debut Indie Game)
- Dressmaker
- Esoteric Ebb
- Orbitals
- REPLACED
- Silver Pines
Best Mobile Game
- Arknights: Endfield
- Monster Hunter Outlanders
- Neverness to Everness
- Pokémon Champions
- Where Winds Meet
Meilleur jeu VR/AR (Best Virtual Reality / Augmented Reality)
- Forefront
- Into the Radius 2
- Little Nightmares VR: Altered Echoes
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City
- Thief VR: Legacy of Shadow
Best Action Game
- Ace Combat 8: Wings of Theve
- Gears of War: E-Day
- Onimusha: Way of the Sword
- Phantom Blade Zero
- Saros
Meilleur jeu d’action-aventure (Best Action / Adventure)
- 007 First Light
- CONTROL Resonant
- Grand Theft Auto VI
- PRAGMATA
- Resident Evil Requiem
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Meilleur jeu de rôle (Best Role-Playing Game)
- The Blood of Dawnwalker
- Final Fantasy Resonance
- Fire Emblem: Fortune’s Weave
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
- Trails in the Sky 2nd Chapter
Best Fighting Game
- 2XKO
- Avatar Legends: The Fighting Game
- Invincible VS
- MARVEL Tokon: Fighting Souls
- My Hero Academia: All’s Justice
Best Family Game
- Big Walk
- LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
- Nintendo Switch Sports Resort
- Pokémon Pokopia
- Yoshi and the Mysterious Book
Meilleur jeu de simulation/stratégie (Best Simulation / Strategy)
- Mewgenics!
- Planet Zoo 2
- Pokémon Pokopia
- Slay the Spire 2
- Star Wars Zero Company
Meilleur jeu de sport/course (Best Sports / Racing)
- EA Sports FC 27
- Forza Horizon 6
- Nintendo Switch Sports Resort
- Screamer
- Star Wars: Galactic Racer
Best Multiplayer
- Big Walk
- Call of Duty: Modern Warfare 4
- Gears of War: E-Day
- Marathon
- Meccha Chameleon
- Orbitals
Meilleure adaptation (Best Adaptation)
- Cyberpunk: Edgerunners 2
- Fallout (saison 2)
- Mortal Kombat II
- Resident Evil
- The Super Mario Galaxy Movie
Meilleure création communautaire (Best User Creation)
- A Dream of Silence: Revamped (Baldur’s Gate III)
- Create Aeronautics (Minecraft)
- Nopixel V (Grand Theft Auto Online)
- Star Wars Droid Tycoon (Fortnite)
- TTK (Roblox)
Créateur de contenu de l’année (Content Creator of the Year)
- CDawg
- Cellbit
- iShowSpeed
- LilSimsie
- OhnePixel
Meilleur athlète e-sport (Best Esports Athlete)
- Chovy (Gen.G)
- Donk (Team Spirit)
- Erde (LOUD)
- Yatoro (Team Spirit)
- ZywOo (Team Vitality)
Meilleur jeu e-sport (Best Esports Game)
- Counter-Strike 2
- Dota 2
- League of Legends
- Mobile Legends: Bang Bang
- VALORANT
Meilleure équipe e-sport (Best Esports Team)
- Gen.G (League of Legends)
- LOUD (VALORANT)
- Team Falcons (Counter-Strike 2)
- Team Falcons (Rocket League)
- Team Spirit (Dota 2)
- Team Vitality (Counter-Strike 2)
Jeu le plus attendu (Most Anticipated Game)
- Fable
- Final Fantasy VII Revelation
- God of War Laufey
- Resident Evil Veronica
- The Witcher IV
Alors, selon vous, quel jeu sera couronné Game Of The Year cette année ?
Vous pouvez revoir le livestream dans la vidéo ci-dessous :
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