Et si les data centers se rafraîchissaient grâce à des plantes ? Le pari de TNGLAB

L’essor de l’intelligence artificielle a un revers bien concret : la chaleur. Pour refroidir leurs serveurs, les data centers rejettent d’énormes quantités d’air chaud dans les villes qui les accueillent. Selon la start-up sud-coréenne TNGLAB, cette chaleur ferait grimper la température locale de plus de 9 °C. Sa réponse a de quoi surprendre : couvrir les murs de ces bâtiments de plantes, avec un mur végétal incombustible.

Quand les serveurs chauffent la ville

Les grands pôles européens du numérique connaissent bien le problème. À Slough, près de Londres, ou à Francfort, en Allemagne, l’arrivée de nouveaux data centers crispe de plus en plus les riverains. Électricité, consommation d’eau, rejets de chaleur : les sujets de friction ne manquent pas.

C’est dans ce contexte que TNGLAB, dirigée par Young Joo Kim, propose une approche à contre-courant. Plutôt que de travailler uniquement sur le refroidissement intérieur, elle s’attaque à l’enveloppe du bâtiment. L’idée, selon l’entreprise : faire des façades de data centers de véritables « forêts vivantes ». Un double bénéfice est visé, contre l’îlot de chaleur urbain et pour l’image RSE des exploitants.

Un mur végétal qui ne craint pas les flammes

Végétaliser une façade de quelques mètres carrés n’a rien de nouveau. Le faire sur un bâtiment industriel géant est une autre affaire, surtout en Europe. Les règles de sécurité incendie y sont particulièrement strictes pour les matériaux de façade, et un simple mur de verdure ne passerait pas les contrôles.

TNGLAB affirme avoir conçu des matériaux et une structure conformes à la classe A des normes DIN 4102-1 et EN 13501-1, c’est-à-dire incombustibles. Ce sont les références utilisées notamment en Allemagne pour les matériaux de construction. L’entreprise insiste sur ce point : son produit est d’abord un revêtement de façade, pensé comme un élément d’architecture, et non un mur recouvert de plantes.

Un responsable de TNGLAB résume ainsi la différence. Sur le marché classique, tout se joue sur la bonne pousse des plantes. Pour un data center, il faut en plus garantir la sécurité incendie, la structure, l’entretien et la performance énergétique. Un cahier des charges nettement plus exigeant.

De l’ombre et de l’évaporation contre la climatisation

Le principe de refroidissement repose sur deux phénomènes naturels. Les plantes font d’abord de l’ombre à la façade, ce qui limite l’échauffement des murs en plein été. Elles rejettent ensuite de la vapeur d’eau par évapotranspiration, un peu comme notre peau qui transpire pour se rafraîchir.

Selon TNGLAB, cette combinaison doit faire baisser la température de surface du bâtiment et donc alléger la climatisation. À terme, l’entreprise espère en faire un vrai levier d’efficacité énergétique pour les data centers. Elle reste toutefois prudente sur les chiffres, et c’est plutôt bon signe : les gains varieront selon le climat, le bâtiment et les plantes choisies.

Des plantes arrosées par l’humidité de l’air

Un mur végétal a besoin d’eau, et l’eau est justement un point sensible pour les data centers. TNGLAB veut contourner l’obstacle avec sa technologie DEW-X. Le principe : capter l’humidité de l’air, en lien avec la ventilation et le refroidissement du bâtiment, puis s’en servir pour arroser automatiquement les plantes.

L’objectif affiché est ambitieux : zéro apport d’eau extérieur, avec en prime un meilleur contrôle de l’humidité ambiante. Le tout serait piloté par une plateforme AIoT, qui mêle intelligence artificielle et objets connectés. Température, humidité et arrosage seraient suivis à distance et en temps réel, pour limiter les interventions humaines sur des façades de plusieurs étages.

Les Pays-Bas en tête de pont

TNGLAB prépare son arrivée en Europe, avec une première étape aux Pays-Bas. L’entreprise indique être en phase finale de sélection avec un fournisseur néerlandais, sans en donner le nom. Elle étudie aussi le marché des data centers en Corée du Sud.

Le choix européen n’a rien d’un hasard. Neutralité carbone, critères ESG, performance énergétique des bâtiments et sécurité incendie y sont réclamés en même temps. Après l’Europe, TNGLAB vise le Moyen-Orient, puis d’autres grands bâtiments : entrepôts logistiques, usines ou immeubles de bureaux.

Le modèle économique suivrait la même logique. D’abord la vente du matériel, baptisé Greenwall System, puis l’installation, la maintenance et enfin la vente de données environnementales. Le PDG Young Joo Kim décrit le mur incombustible comme une « première étape » vers une infrastructure verte autonome.

Une forêt encore à faire pousser

Sur le papier, l’idée de TNGLAB coche beaucoup de cases. Elle répond à un vrai problème d’acceptation des data centers en ville et lève le principal frein des murs végétaux, le risque d’incendie. L’arrosage par l’humidité de l’air est aussi une piste séduisante, à l’heure où la consommation d’eau du numérique est scrutée de près.

Il convient cependant de garder la tête froide. Aucun chiffre ne démontre encore la baisse de température ou les économies d’énergie promises : l’entreprise prévoit justement des projets pilotes pour les mesurer. La technologie DEW-X reste annoncée pour plus tard, et le partenaire néerlandais n’est pas encore officialisé. Il s’agit enfin d’un projet réservé aux exploitants et aux promoteurs, sans aucune déclinaison grand public. Et vous, verriez-vous d’un bon œil un data center couvert de verdure près de chez vous ?