Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 remasterisé pour le 4 septembre !

Les fans de la franchise avaient sûrement entendu parler d’une éventuelle remasterisation des opus 1 et 2, et bien c’est chose faite ! Activision en a officellement annoncé la sortie. Il comprendra donc le jeu Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2. Il sera disponible sur les plateformes PS4, Xbox One et PC le 4 septembre 2020 !

Le studio Vicarious Visions est en charge de la refonte graphique et est bien connu pour reprendre des franchises phares tel que Spyro ou encore avec la trilogie N.Sane de Crash Bandicoot. Le nouveau Tony Hawk’s aura un tout nouveau moteur graphique ainsi que de nouveaux environnements. Vous pourrez ainsi retrouver des niveaux originaux, des skaters professionnels, des astuces, des modes et des chansons de la bande originale. Le jeu comprendra un mode multijoueurs en ligne. Il sera enfin possible de vous défier avec vos amis, qui fera le meilleur combo ou le best trick ?! Cette fonctionnalité apporte une plus-value au produit quand d’autres se contente de faire une refonte graphique sans ajout à côté.

A gauche l’original – A droite le remasterisé

Les skaters professionnels que l’on pourra jouer seront les mêmes que sur les versions originales. On retrouvera donc Bucky Lasek, Andrew Reynolds, Rodney Mullen, Jamie Thomas ainsi que d’autres skaters connus et bien évidemment Tony Hawk ! Vous pourrez jouer en solo, en coopération locale ou en ligne avec des modes de jeu multijoueurs originaux.

Tout cela sera présenté dans une résolution 4K étonnante avec des graphiques mis à jour et améliorés. Ainsi pour profiter de graphismes 4K il faudra être détenteur d’une PS4 Pro, d’une Xbox One X ou d’un pc compatible. Dans les grands classiques de Tony Hawk’s on retrouve également la possibilité de créer des skater ainsi que des skateparks ! Vous aurez la possibilité de les partager directement en ligne.

Le Pro Skater 1 et 2 de Tony Hawk sera disponible en France au prix de 44,99€. Il existe également une version collector à 99,99€ qui comprend un finger skate et une véritable planche de skate !

Version classique disponible juste ici.

Version collector disponible juste ici.

Rendez-vous en septembre pour se défier sur un jeu mythique de Playstation 1 avec des nouveaux graphismes époustouflants !