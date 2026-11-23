TUTO – Gemini : comment voir et supprimer les informations retenues par l’IA ?

Vous êtes-vous déjà demandé ce que Gemini avait retenu de vos conversations ? Vos habitudes, vos centres d’intérêt, votre travail ou encore certaines informations personnelles ? Jusqu’ici, il était difficile de savoir précisément ce que l’intelligence artificielle de Google conservait pour personnaliser ses réponses. Mais cela change. Google déploie une nouvelle fonctionnalité qui permet de consulter le profil personnel construit par Gemini et, surtout, de le modifier à sa guise.

Gemini peut désormais afficher tout ce qu’il a retenu de vous

Les assistants IA deviennent de plus en plus personnalisés. Pour proposer des réponses adaptées, Gemini s’appuie notamment sur les informations communiquées au fil des conversations. Il peut ainsi retenir certaines préférences, des habitudes ou des détails personnels.

Google va même plus loin avec sa fonctionnalité « Personal Intelligence ». Celle-ci permet à Gemini de mobiliser des informations issues de différents services de l’entreprise, notamment Gmail, YouTube, Google Search et d’autres applications connectées.

Concrètement, si vous avez déjà indiqué à l’assistant que vous ne consommiez pas de produits contenant du lactose, il peut tenir compte de cette préférence lors de futures recommandations alimentaires.

Cette personnalisation présente un gros avantage puisque vous n’avez plus besoin de répéter les mêmes informations à chaque nouvelle conversation. Toutefois, elle soulève aussi une question importante : que sait réellement Gemini sur vous ?

Pour répondre à cette interrogation, Google introduit un récapitulatif de mémoire accessible depuis les paramètres de son assistant. L’utilisateur peut ainsi découvrir les informations que l’IA a conservées à son sujet.

Deux mécanismes différents pour gérer la mémoire de Gemini

Avant de découvrir cette nouveauté, il faut comprendre que Gemini utilise deux mécanismes distincts pour conserver des informations.

Le premier concerne l’historique des conversations, appelé « Keep Activity ». Ce paramètre détermine si les échanges avec l’assistant sont enregistrés et associés au compte Google de l’utilisateur. Lorsqu’il reste activé, vous pouvez retrouver vos anciennes conversations et reprendre un échange à tout moment. En revanche, si vous le désactivez, les discussions ne sont plus conservées dans votre compte et disparaissent après une période de 72 heures. Elles ne sont donc plus accessibles d’un appareil à l’autre.

Le second mécanisme correspond à la mémoire proprement dite. Gemini analyse les informations disponibles dans les conversations précédentes pour construire un profil composé de préférences et de renseignements personnels. L’assistant peut ensuite s’appuyer sur ce profil pour adapter ses réponses. Il peut, par exemple, tenir compte de vos centres d’intérêt, de votre activité professionnelle ou de certaines habitudes.

Ces deux paramètres sont liés. Autrement dit, pour que Gemini puisse construire et utiliser cette mémoire à partir des conversations passées, l’historique doit être activé. La mémoire doit également être autorisée dans les paramètres.

Google propose désormais un espace dédié pour découvrir les informations enregistrées par son intelligence artificielle. Pour y accéder depuis la version Web de Gemini, rendez-vous sur le site gemini.google.com. Cliquez ensuite sur l’icône des paramètres, située dans la partie inférieure gauche de l’interface. Par la suite, ouvrez la rubrique Personal Intelligence, puis sélectionnez Memory summary. Gemini affiche alors un récapitulatif des principales informations qu’il a retenues au fil des échanges.

Le contenu est organisé en plusieurs catégories. Vous pouvez notamment retrouver des renseignements sur votre situation personnelle, votre carrière, vos projets et vos centres d’intérêt. L’assistant peut également avoir mémorisé des détails plus précis, comme le nom de vos animaux de compagnie.

Ce récapitulatif permet donc de mieux comprendre pourquoi Gemini formule certaines recommandations ou adapte ses réponses d’une conversation à l’autre. Il ne s’agit pas simplement d’une liste de discussions enregistrées. Google présente plutôt une synthèse des éléments que son IA utilise pour personnaliser son comportement.

La nouveauté ne se limite pas à consulter les informations enregistrées. Google permet également de les corriger et de les supprimer.

Dans la fenêtre Memory summary, une icône en forme de crayon donne accès au mode modification. L’utilisateur peut alors intervenir directement sur les différentes informations affichées. Chaque élément peut être réécrit ou supprimé. De plus, vous pouvez corriger une préférence devenue obsolète, retirer une information inexacte ou supprimer un renseignement que vous ne souhaitez plus voir utilisé par l’assistant.

Une autre possibilité consiste à utiliser le champ de saisie situé en bas de la fenêtre. Il suffit de formuler une demande pour ajouter ou retirer une information de la mémoire. Une fois les modifications terminées, cliquez sur Save pour les enregistrer.

Google propose également un historique des modifications. Celui-ci permet de retrouver les changements effectués et de savoir à quel moment certaines informations ont été ajoutées ou modifiées. Cette fonctionnalité apporte donc davantage de transparence. Elle permet aussi de corriger les éventuelles erreurs de compréhension de l’intelligence artificielle.

Peut-on désactiver complètement la mémoire de Gemini ?

Certains utilisateurs préféreront peut-être empêcher Gemini de mémoriser de nouvelles informations. Google a prévu cette possibilité. Pour cela, il faut ouvrir les paramètres de l’assistant, accéder à Personal Intelligence et désactiver l’option Memory.

Attention, cette manipulation ne supprime pas automatiquement les informations déjà enregistrées. Elle empêche simplement Gemini de mémoriser de nouveaux éléments à travers ce mécanisme.

Pour supprimer des données issues des anciennes conversations, il faut également gérer l’historique des activités. Pour cela, depuis l’application Web de Gemini, ouvrez les paramètres. Par la suite, sélectionnez Activity. Vous pourrez alors parcourir vos anciennes interactions et supprimer les conversations que vous ne souhaitez plus conserver.

Cette distinction est importante. En effet, désactiver la mémoire et supprimer l’historique sont deux opérations différentes. Pour mieux contrôler les informations utilisées par Gemini, il faut donc prendre en compte ces deux paramètres.

Une nouveauté intéressante pour mieux contrôler ses données personnelles

Avec ce récapitulatif de mémoire, Google rend le fonctionnement de Gemini un peu moins opaque. Les utilisateurs peuvent enfin consulter les informations que l’assistant exploite pour personnaliser ses réponses.

La fonctionnalité reste néanmoins soumise à certaines conditions. En effet, selon les informations communiquées par Google, son accès nécessite notamment un compte Google personnel, un utilisateur âgé d’au moins 18 ans, l’activation de l’historique et la mémoire. Son déploiement reste également limité, avec une disponibilité annoncée pour les abonnés Google AI aux États-Unis et en anglais.

Google donne ainsi davantage de contrôle aux utilisateurs sur la personnalisation de son assistant. Reste à savoir si cette transparence encouragera davantage de personnes à utiliser la mémoire de Gemini.

En attendant, si vous souhaitez découvrir une autre utilisation de l’intelligence artificielle de Google dans votre quotidien, découvrez également comment Gemini peut accéder à vos comptes bancaires pour analyser vos dépenses et vous aider à traquer les dépenses inutiles.