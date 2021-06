Twitter annonce le lancement d’une version payante : Twitter Blue

Sans grande surprise, l’heure est venue pour Twitter d’annoncer officiellement l’arrivée de Twitter Blue, sa version payante. À travers ce premier abonnement, le réseau social compte proposer de nombreux avantages aux utilisateurs de sa plateforme.

Récemment, des informations autour d’une offre payante de Twitter ont fuité sur internet. La célèbre chercheuse en application Jane Manchun Wong avait ainsi dévoilé à la mi-mai le service Twitter Blue. Après avoir dévoilé quelques fonctionnalités et le prix de ce service premium, elle était revenue en annonçant des ajouts supplémentaires, et surtout la présence de l’abonnement sur l’App Store et le Google Play. L’heure est désormais à l’officialisation !

À travers un billet de blog, Twitter a annoncé l’arrivée de Twitter Blue. « Cette offre d’abonnement vise simplement à ajouter des fonctionnalités améliorées et complémentaires à l’expérience Twitter déjà existante pour ceux qui le souhaitent », explique ainsi le réseau social. L’offre premium proposée par Twitter comporte ainsi de petits plus autour de l’expérience utilisateur de sa plateforme.

Nous apprenons ainsi l’arrivée de Bookmarks afin d’organiser facilement les publications mises en favoris. Il sera ainsi possible de faire des dossiers pour trier chaque Tweet sauvegardé. Ensuite, l’annulation de la publication d’un Tweet fait son apparition. De ce fait, lorsqu’un utilisateur appuiera sur le bouton permettant de publier un Tweet, une minuterie pouvant aller jusqu’à 30 secondes s’enclenchera afin de lui permettre d’appuyer sur le bouton « Annuler » pour ne pas poster sa publication. Une fonctionnalité fortement utile si on remarque au dernier moment une faute de frappe ou une autre erreur dans la publication. Dernier ajout, un reader mode (ou mode lecture en français) pour les threads. Grâce à ce dernier, les utilisateurs pourront visualiser de façon plus agréable les fils (threads) Twitter. Aucune séparation ne sera ainsi faite entre les Tweets.

Twitter Blue sera disponible dans un premier temps au Canada pour 3,49 $ CA par mois et en Australie pour 4,49 $ AUD. Twitter ajoute par la suite : « Nous recueillerons les commentaires et créerons encore plus de fonctionnalités et d’avantages pour nos abonnés au fil du temps ».