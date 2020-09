UbiForward, quelles nouveautés de la part du studio français ?

L’UbiForward est une conférence très attendue par les joueurs. Après avoir annoncé de gros titres comme Assassin’s creed : Valhalla plus tôt dans l’année, l’éditeur français Ubisoft donne plus de détails sur ses futures sorties !

De réelles nouveautés ?

Si nous dressons une liste des titres sur lesquels Ubisoft a consacré du temps, celle-ci est très intéressante. Au programme, Immortals Fenyx Rising, Riders Republic, Prince Of Persia, Tom Clancy’s Rainbow six siege, Scott Pilgrim, ainsi que Hyper Scape ou encore Roller Champions et enfin Watch dog légion.

Immortals Fenyx Rising

Anciennement connu sous le nom de Gods and Monsters, Immortals Fenyx Rising est un Zelda like développé par Ubisoft.

Le jeu promet donc d’être beau et reprend la petite patte graphique propre à la saga Zelda. Ici, la mythologie grecque est totalement présente, et vous allez devoir aider Hermès à sauver l’Olympe !

Officialisé lors de l’E3 2019, celui-ci s’offre enfin une date de sortie : Le 3 décembre 2020. Les précommandes sont ouvertes !

Prince Of Persia : Les Sables du Temps – Remake

Le célèbre jeu de 2003 fait son grand retour grâce à un remake ! De nouveau aux commandes du Prince, l’histoire semble inchangée mais quelques améliorations font leurs apparitions.

Outre le visuel et les combats revus et améliorés, le remake vient s’offrir un verrouillage des adversaires, offrant alors une prise en main des combats améliorés !

Prince Of Persia : Les Sables du Temps sortira en janvier 2021 sur PC, PS4 Xbox One. Les précommandes sont ouvertes !

Rainbow Six Siege

Ubisoft ne laisse pas tomber son titre phare, et signe alors le grand retour de Sam Fisher qui débarque avec l’opération Shadow Legacy, disponible dès maintenant !

En plus, Rainbow Six Siege sera disponible en fin d’année sur les PS5 et Xbox Series X / S.

En parallèle, Ubisoft fait aussi évoluer sa scène e-Sport lors de l’UbiForward, et annonce une coupe du monde Rainbow Six Siege ! 45 pays s’affronteront donc pour le titre !

Hyper Scape

Disponible depuis le 12 juillet seulement, Hyper Scape s’offre enfin une saison 1 avec l’arrivée du Mode Turbo. Le mode Turbo présenté à l’Ubiforward promet des armes et des Hacks fusionnés au maximum, un effondrement des secteurs et une régénération de santé plus rapide !

Le jeu est toujours disponible gratuitement sur PC, PS4 et Xbox One.

Scott Pilgrim contre le Monde

Initialement sorti en 2010 sur PS3 et Xbox 360, le jeu d’action inspiré des consoles 8 bits iconiques, Scott Pilgrim s’offre alors un portage pour son 10ème anniversaire.

En fin d’année, les joueurs pourront donc le retrouver dans une Complete Edition sur PS4, Switch, Xbox One, PC et Stadia. Bientôt disponible en précommande !

Riders Republic

Ubisoft tente une fois de plus d’aller sur le chemin des jeux de sports ! Après Steep en 2016, Ubisoft annonce Riders Republic, plus déjanté et plus intense que Steep ? C’est en tout cas ce que nous a dévoilé le trailer.

Riders Republic proposera donc: vélo, ski, snowboard, wingsuit, et parapente dans un monde ouvert gigantesque.

Le jeu est attendu pour le 25 février 2021 sur les consoles actuelles et à venir ! Les précommandes sont ouvertes !

Watch Dog Legion

À la suite de la présentation du système de recrutement de Watch Dog legion, Ubisoft annonce que Aiden Pearce, personnage principal du premier Opus fera son retour. Aiden Pearce aura donc droit à son propre DLC, après le lancement du jeu.

Enfin, Watch Dog Legion sortira le 29 octobre 2020 sur Xbox One, et Xbox Serie X, PS4, PS5 et PC. Les précommandes sont ouvertes !

Pré-show

Lors du pre-show de l’Ubiforward, le studio a aussi annoncé plusieurs titres notamment en VR.

En effet, nous avons donc le trailer de lancement de AGOS : A Game Of Space. Prévu alors pour le 28 octobre 2020 à destination des Steam VR et Oculus, AGOS est un survival, et une simulation spatiale. Le joueur devra alors récupérer des ressources et explorer l’espace pour survivre. Bientôt disponible !

Ensuite, Vaas fait son retour dans une autre expérience VR, Far Cry : Dive Into Insanity. Développé par le Zero Latency Lab, le titre est prévu pour 2021.

Nous avons aussi du nouveau pour The Division 2, celui-ci s’offre donc un nouveau mode de jeu gratuit, The summit ! L’objectif est alors de gravir les 100 étages d’une tour. À chaque étage une nouvelle difficulté ! Combattez, mourez, recommencez !

Enfin, 9 nouveaux morceaux viennent compléter le catalogue de Just Dance 2021, prévu pour le 12 novembre 2020.

Au programme :

Blinding Lights de The Weeknd

Without Me d’Eminem

Till The World Ends de The Girly Team

The Weekend de Michael Gray

Samba de Janeiro d’Ultraclub 90

Runaway (U & I) de Galantis

Bailando de Paradisio Ft. Dj Patrick Samoy

Dibby Dibby Sound de DJ Fresh & Jay Fay Ft. Ms Dynamite

Boy, You Can Keep It d’Alex Newell

Voilà tout pour cet Ubiforward, de nombreuses nouveautés et quelques ajouts pour les prochains titres Ubisoft. En bref, cette fin d’année s’annonce riche !