Voici les jeux qui quitteront le catalogue PS Plus Extra en novembre 2026

Les abonnés au PlayStation Plus Extra et Premium ont intérêt à surveiller leur liste de jeux avant la mi-novembre. Le week-end dernier, Sony a confirmé le retrait de douze titres de son catalogue, parmi lesquels deux poids lourds de Rockstar Games : Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption 2. Les joueurs auront tout de même quelques semaines pour finir les jeux avant l’arrivée très attendue de GTA 6.

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PS Plus Extra et Premium : les jeux concernés en novembre 2026

Selon Sony, les douze jeux quitteront le catalogue le 17 novembre 2026. Voici la liste complète des titres concernés :

Cricket 24

Earth Defense Force 4.1: The Shadow of New Despair

Football Manager 26

Grand Theft Auto V

Hotshot Racing

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Rapala Fishing: Pro Series

Red Dead Redemption 2

Rock of Ages 3: Make & Break

Thank Goodness You’re Here!

The Talos Principle 2

Yet Another Zombie Defense HD

Les abonnés ont donc encore quelques semaines pour découvrir ces productions ou poursuivre leur progression avant leur retrait.

Le retrait de GTA 5 attire particulièrement l’attention. Le jeu en monde ouvert de Rockstar Games quittera le service deux jours avant la sortie annoncée de GTA 6, prévue le 19 novembre 2026. Les joueurs qui n’ont pas encore terminé l’histoire de Michael, Franklin et Trevor disposent donc d’un délai limité pour en profiter via leur abonnement.

Red Dead Redemption 2 figure également parmi les retraits majeurs. Salué pour son univers western détaillé et son récit centré sur Arthur Morgan, le jeu représente une aventure conséquente pour celles et ceux qui souhaitent l’explorer jusqu’au bout.

Combien d’heures faut-il pour terminer ces jeux ?

Avant le retrait du catalogue PS Plus de ces 12 jeux, les joueurs peuvent choisir leur prochaine aventure en fonction du temps dont ils disposent. Certains titres se terminent en quelques heures, tandis que d’autres demandent un investissement bien plus conséquent pour débloquer l’ensemble de leurs trophées.

Thank Goodness You’re Here! fait partie des expériences les plus rapides à parcourir, avec environ 2 heures pour terminer l’histoire et 4 heures pour atteindre une complétion totale. De son côté, Hotshot Racing demande environ 1 h 30 à 2 heures pour découvrir son contenu principal, mais près de 28 heures pour tout compléter. Les amateurs de plateforme peuvent prévoir environ 18 heures pour terminer Monster Boy and the Cursed Kingdom, contre 24 heures pour le platiner.

Les jeux de Rockstar Games représentent un engagement bien plus important. Comptez environ 32 heures pour terminer l’histoire de GTA 5, contre près de 90 heures pour une partie à 100 %. Pour Red Dead Redemption 2, les estimations atteignent environ 50 heures pour la campagne principale et près de 195 heures pour le Platine.

Enfin, The Talos Principle 2 demande environ 20 heures pour son histoire principale et 38 heures pour le 100%. Quant à Rock of Ages 3: Make & Break, il faut prévoir entre 6 et 8 heures pour le Platine.

Le calendrier est désormais clair. Pour les abonnés PS Plus Extra et Premium, il reste jusqu’au 17 novembre pour profiter de ces douze jeux via le catalogue. Quant aux prochaines nouveautés du service, elles devront faire l’objet d’une annonce de PlayStation dans les prochains jours.