WhatsApp retarde la mise en place de ses nouvelles conditions d’utilisations

Il y a quelques jours, Facebook annonçait vouloir procéder à une mise à jour des conditions d’utilisation de sa plateforme de messagerie WhatsApp d’ici le 8 février 2021. Mais à trois semaines de cette échéance, l’entreprise semble vouloir la repousser pour plus tard dans l’année. Un retard dans l’application de sa décision qui est certainement dû aux nombreuses méfiances enregistrées des utilisateurs de WhatsApp ces derniers jours. Cet article vous fait un résumé du déroulé de ces évènements.

Une réaction d’ensemble des utilisateurs de WhatsApp

En ayant appris un nouveau changement à venir par Facebook dans les conditions d’utilisation de WhatsApp, les utilisateurs ont perçu cette initiative comme une nouvelle tentative d’intrusion dans la vie privée des utilisateurs. Ces derniers n’ont d’ailleurs pas tardé à réagir en se tournant vers d’autres prestataires du domaine, en l’occurrence Signal et Telegram. Ces plateformes concurrentes ont ainsi enregistré une affluence massive de nouveaux utilisateurs. Un afflux que certaines d’entre elles ont eu du mal à gérer au départ. On a ainsi assisté à un bug de leur système, mais le dysfonctionnement n’a persisté qu’une demi-journée. Face aux départs successifs et en cascade de ses utilisateurs WhatsApp, Facebook se devait de réagir. Ce qu’elle veut se donner du temps pour bien faire

L’entreprise de Mark Zurkerger ne compte pas laisser les utilisateurs de ses plateformes de messagerie rester dans l’incompréhension de la politique de confidentialité qu’elle souhaite instaurer cette année. Pour leur permettre une meilleure compréhension, elle a donc décidé d’apporter une explication sur les tenants et aboutissants des nouvelles conditions d’utilisation. Un report d’échéance est donc nécessaire pour que cela ne se fasse pas dans le désordre et la confusion. Ainsi, la mise à jour annoncée pour le 8 février est reportée pour le 15 mai prochain. Cette période sera mise à profit par Facebook pour dissiper toute la désinformation faite au sujet de sa nouvelle politique de confidentialité et rassurer les utilisateurs sur la sécurité de leurs conversations et le respect de leur vie privée sur WhatsApp.

