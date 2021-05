Après l’abandon de Windows 10X, Microsoft se concentre sur Windows 10. Une nouvelle offre d’emploi publiée par l’entreprise est très explicite sur l’avenir souhaité pour ce système d’exploitation.

Sun Valley : une refonte de Windows 10 ?

Après l’abandon de Windows 10X, les équipes de Microsoft se tournent vers la prochaine mise à jour majeure de Windows 10, connue sous le nom de code Sun Valley. Au début de l’année 2021, une offre d’emploi publiée par Microsoft avait explicité le projet. L’offre mentionnait la volonté de Microsoft de rajeunir le système d’exploitation et montrer que Windows était « de retour ».

Avec Sun Valley, Microsoft pourrait ainsi revoir complètement le menu Démarrer et lui offrir une nouvelle expérience. Cette nouvelle proposition s’inspirerait du travail de Windows 10X, le système récemment abandonné.

Il faut donc imaginer un mélange entre ce que Windows 10X souhaitait proposer et le menu Démarrer qui existe déjà dans Windows 10. Avec un petit exercice d’imagination, on peut visualiser un menu Démarrer qui démarrerait en bas à gauche et qui ne prendrait qu’une partie de l’écran.

Il n’intégrerait plus de tuiles, mais proposerait quand même du contenu dynamique : des actualités, les derniers documents ou encore la météo. Sur la partie gauche du menu, la liste des applications serait toujours là, mais entièrement simplifiée et sans les dossiers hérités d’anciennes versions de Windows.

Une offre d’emploi révèle les intentions de Microsoft

L’offre concerne un poste de Program Manager dans l’équipe Windows Interactive Experiences Platform qui s’occupe, comme son nom le laisse entendre, de l’expérience utilisateur de Windows 10. C’est à cette équipe que revient le travail fondamental sur lequel se repose le menu Démarrer ou les applications Windows comme Edge et Office. C’est notamment cette équipe qui a développé le support du tactile, l’intégration des nouveaux trackpads de précision sur les PC portables et la gestion des stylets sur les tablettes Surface.

La partie intéressante est dans la perspective offerte par Microsoft sur l’emploi en question : « nous nous sommes lancés dans un projet de plusieurs années pour révolutionner la plateforme Windows UX en offrant les meilleures expériences interactives et en mettant en valeur les dernières nouveautés hardware ». Ici, Microsoft ne se limite donc pas à Sun Valley dans sa description, mais va plus loin. Microsoft souhaite ainsi faire de Sun Valley une simple première étape.

Évidemment, l’offre d’emploi n’en dit pas beaucoup plus sur ce que Microsoft veut concrètement faire pour prétendre « révolutionner » l’expérience utilisateur. On aurait déjà une refonte du menu Démarrer, mais il est fort probable que Microsoft ne s’arrête pas là.

En attendant la mise à jour Sun Valley, découvrez Windows 10 21H1 : les nouveautés de la mise à jour de mai et comment l’installer !