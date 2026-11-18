Windows 11 sur l’iPhone Duo : la prouesse insolite d’un ingénieur de Google

L’idée d’un système d’exploitation Microsoft fonctionnant sur un téléphone portable relève souvent de la nostalgie. Pourtant, un responsable de Google vient de redéfinir les limites du possible. En effet, il a fait tourner Windows 11 directement sur le tout premier smartphone pliable d’Apple, l’iPhone Duo.

Un exploit technique réalisé sans recourir au jailbreak sur l’iPhone Duo

L’expérience menée sur l’iPhone Duo écarte totalement le piratage et évite le recours au streaming distant. L’OS de Microsoft s’exécute localement à l’intérieur d’une machine virtuelle, propulsé par la version ARM de Windows 11.

Ammaar Reshi, responsable du design et des produits chez Google AI Studio, a mené ce projet à bien en seulement deux heures de codage. Il a exploité pour cela les capacités de l’intelligence artificielle Gemini 4 Carbon. L’infrastructure logicielle utilise une traduction instantanée pour exécuter les instructions sans accroc et contourner les verrous matériels d’Apple.

I used Gemini 4 Carbon to get Windows 11 running on my iPhone Duo! 💻



Unfold the screen and it's a pocket PC, including Antigravity running coding agents on my phone.



This is the actual desktop ARM OS running locally with touch controls.



Demo + repo below! pic.twitter.com/LVdeqvvOU1 — Ammaar Reshi (@ammaar) November 11, 2026

Une transformation surprenante en mini-ordinateur portable

Une fois déplié, l’iPhone Duo dévoile son écran interne de 7,6 pouces qui se transforme en véritable tablette de bureau virtuelle. Lorsque l’appareil est partiellement replié, l’ergonomie bascule instantanément vers un format similaire à celui d’un ordinateur portable miniature. Le système d’exploitation occupe alors la partie supérieure de la dalle. La partie inférieure affiche quant à elle un clavier virtuel doté de six rangées. Cela inclut une touche Copilot, ainsi qu’un pavé tactile multipoint réactif.

Windows interagit directement avec le matériel, transmettant le son sur les haut-parleurs et gérant les entrées de microphone sans accroc. D’ailleurs, si vous aimez personnaliser vos interfaces informatiques au quotidien, sachez que le menu clic droit de Windows 11 est désormais personnalisable.

Des performances séduisantes mais une utilité quotidienne discutable

L’installation de cet environnement complet nécessite environ 12 Go d’espace de stockage. Afin de garantir des performances qualifiées de proches du natif, l’image du système a été considérablement allégée. Plus de 35 services superflus, incluant l’antivirus Windows Defender et les mises à jour en arrière-plan, ont été désactivés pour réduire l’empreinte mémoire initiale.

Malgré la fascination suscitée par cette démonstration open source, l’expérience reste réservée à des utilisateurs chevronnés disposant d’un Mac sous Apple Silicon et d’outils de développement. Entre le coût élevé du terminal d’Apple et l’inadéquation de l’interface de Windows 11 face aux dalles tactiles pliables, l’initiative relève davantage de la performance de geek que d’un usage quotidien pertinent. Elle démontre surtout la vitesse fulgurante à laquelle l’intelligence artificielle générative permet désormais de concevoir des ponts logiciels inédits.