Xbox Game Pass : les nouveaux jeux du mois d’août 2021

Durant ce nouveau mois de l’été, Microsoft continue son ajout traditionnel de jeux vidéo sur son service Xbox Game Pass. Durant le début du mois d’août, la firme de Redmond vient ainsi d’annoncer l’arrivée de 10 nouveaux jeux pour joueurs Xbox, PC et xCloud.

Les jeux du Xbox Game Pass en août 2021

Après un mois du juillet particulièrement chargé pour Microsoft avec le Xbox Game Pass avec 25 nouveaux jeux, c’est au tour du mois d’août 2021 de profiter de sa première salve d’expériences vidéoludiques.

Pour commencer, vous pourrez profiter dès le 5 août du Curse of the Dead Gods (consoles, PC et Cloud), un roguelite où vous profiterez de bulletins et améliorations à travers divers donjons afin de battre des divinités maléfiques. Attention tout de même, se faire trop taper dessus vous maudira progressivement, quitte à vous infliger des malus ; de Dodgeball Academia (consoles, PC et Cloud), un jeu de balle aux prisonniers ; de Katamari Damacy Reroll (consoles, PC et Cloud) où le Prince du Cosmos devra manier une boule adhésive (un katamari) sur moult objets afin de recréer les astres de la galaxie ; de Lumines Remastered (consoles, PC et Cloud), un jeu de puzzle ; Skate (Xbox) ; Skate 3 (Cloud) et Starmancer (PC), un jeu de simulation spatial, en preview pour le moment.

Dès le 10 août, le Xbox Game Pass accueillera plusieurs jeux de courses sur Xbox et PC : Dirt 4, Dirt Rally, Dirt Rally 2.0, Grid, F1 2020. En plus de cela s’ajoutera Art of Rally (consoles, PC et Cloud) le 10 août. L’un des meilleurs jeux de 2020, Hades, arrivera quant à lui le 13 août (consoles, PC et Cloud), suivi du bon vieux classique de Windows Microsoft Solitaire Collection : Premium Edition (PC).

Une autre expérience très attendue arrivera sur le Xbox Game Pass (consoles et PC) le 19 août : 12 Minutes. Pour rappel, ce jeu créé par Annapurna Interactive vous met au cœur d’une boucle temporelle de douze minutes où devrez essayer d’éviter le meurtre de votre femme. Petite particularité, tout se passe dans votre appartement.

