Xbox Gold : Les jeux offerts du mois de Novembre 2020

Publicité

Comme tous les mois, voici la fournée des jeux offerts au mois de Novembre dans le cadre du Xbox Live Gold.

Pour la Xbox One

Aragami : Shadow Edition : c’est un jeu vidéo d’infiltration développé et édité par Lince Works. Vous incarnez Aragami, un assassin mort-vivant ayant le pouvoir de contrôler les ombres. Cette version Xbox inclut le jeu d’origine et sa préquelle : Nightfall

Disponible du 1er au 30 novembre.

Swimsanity : C’est un jeu de tir sous marin multijoueurs. Il a été développé et édité par Decoy Games. Le jeu propose plus de 150 défis à relever dans 8 modes de jeu différent avec des modes Co-Op ou Versus en ligne ou en local.

Publicité

Disponible du 16 novembre au 15 décembre.

Pour la XB 360

Full Spectrum Warrior : C’est un jeu vidéo de tactique de guerre développé par Pandemic Studios et édité par THQ. Depuis votre Xbox, vous prendrez le contrôle des escadrons Alpha et Bravo et appliquerez les véritables protocoles militaires.

Disponible du 1er au 15 novembre.

LEGO Indiana Jones : jeu vidéo développé par Traveller’s Tales et publié par LucasArts. Le jeu est basé sur la trilogie Indiana Jones, vivez l’action frénétique de ces grands classiques du cinéma à la sauce LEGO.

Disponible du 16 au 30 novembre.

Voila de quoi jouer pendant des heures sur votre Xbox. Pour les personnes qui possède également une PlayStation vous pouvez retrouver la sélection de ce mois ci sur notre site.

Publicité