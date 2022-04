Xenoblade Chronicles 3 : la date de sortie du jeu avancée au 29 juillet 2022

Nintendo vient de faire plaisir aux joueurs en ce début de semaine en dévoilant une nouvelle bande-annonce pour Xenoblade Chronicles 3. Cette dernière vient notamment divulguer une information importante concernant cet opus : sa date de sortie. Le titre arrivera sur Nintendo Switch le 29 juillet 2022.

Xenoblade Chronicles 3 disponible le 29 juillet 2022

Le planning de Nintendo se précise de plus en plus. Alors que Kirby et le monde oublié est venu embellir ce mois de mars, Nintendo Switch Sports arrivera en cette fin avril, puis Mario Strickers: Battle Football en juin. Nous savons désormais que Xenoblade Chronicles 3 arrivera en juillet 2022 sur Nintendo Switch, plus précisément le 29 juillet.

Annoncé durant le Nintendo Direct de février 2022, ce nouvel opus était initialement prévu pour le mois de septembre. Une vidéo publiée par Nintendo a ainsi précisé l’aventure de Xenoblade Chronicles 3, tout en annonçant une date de sortie pour le 29 juillet sur Nintendo Switch.

Au passage, les fans et collectionneurs ont appris la composition de l’édition collector. Disponible prochainement en exclusivité sur le My Nintendo Store, ce coffret se compose du jeu vidéo, d’un boîtier en métal pour accueillir la carte du jeu, d’un steelbook réalisé par Masatsugu Saito et d’un artbook et de 250 pages.

Les nouvelles informations dévoilées par Nintendo

Dans un communiqué de presse, Nintendo rappelle que les joueurs pourront incarner deux protagonistes, Noah et Mio, originaires de deux nations en guerre, Keves et Agnus. La firme nippone précise d’ailleurs certains éléments révélés dans la bande-annonce de Xenoblade Chronicles 3. Ainsi, il sera possible de prendre le contrôle de 7 personnages maximum en combat, « mais également contrôler des personnages supplémentaires que le groupe aura rencontrés au cours de l’aventure ».

Nous apprenons ensuite que « Noah est un épéiste spécialisé dans le combat rapproché, tandis que Mio est une zéphyr qui attire l’attention de l’ennemi tout en esquivant ses coups avec brio ». Précisant que chaque personnage appartient à une classe distincte lui offrant divers avantages, Nintendo souligner qu’« en progressant dans l’aventure, les joueurs pourront personnaliser la composition du groupe en modifiant la classe de chacun de ses membres ».

Pour finir, les « Interliens » dans Xenoblade Chronicles 3 sont évoqués : « Chaque duo du groupe, Noah et Mio, Lanz et Sena, ou encore Eunie et Taion peut recourir à l’Interlien après avoir rempli certaines conditions pour fusionner et prendre la forme d’un gigantesque Ouroboros. Chaque Ouroboros possède ses propres techniques de combat, et déclencher cette transformation au bon moment sera la clé pour décrocher la victoire ».

