XGIMI Aura 3 : le premier vidéoprojecteur ultra-courte-focale 4K à 120 Hz

XGIMI a profité de l’IFA 2026 pour dégainer son nouveau haut de gamme de vidéoprojecteurs, l’Aura 3. La marque revendique une première mondiale : le premier vidéoprojecteur à ultra-courte-focale capable d’afficher de la 4K à 120 Hz. De quoi transformer un pan de mur en écran géant, sans recul, et cette fois avec un argument taillé pour le jeu.

Décliné en deux modèles, Pro et Max, l’Aura 3 vise clairement à remplacer le téléviseur du salon. Sur le stand, le boîtier arborait une élégante finition bois qui tranche avec l’allure habituelle des vidéoprojecteurs. Voici ce qu’il faut savoir.

Une première : la 4K à 120 Hz sans recul

L’argument phare de l’Aura 3, c’est sa capacité à afficher une image 4K à 120 Hz. Jusqu’ici, les vidéoprojecteurs à ultra-courte-focale plafonnaient à 60 Hz en 4K. XGIMI ouvre donc la porte au jeu vidéo fluide sur très grande diagonale, là où ces appareils restaient cantonnés au cinéma et aux séries.

L’Aura 3 accompagne de son ecran ALR sur pied.

Posé à quelques centimètres du mur, l’appareil projette une image de 120 pouces, et grimpe jusqu’à 200 pouces selon le recul. L’idée reste la même que sur les précédents Aura : remplacer une télé, mais en beaucoup plus grand, et sans les contraintes d’installation d’un vidéoprojecteur classique.

Dual Iris et triple laser pour l’image

Pour la qualité d’image, XGIMI mise sur deux technologies. D’abord un système Dual Iris, deux diaphragmes physiques qui se referment sur les scènes sombres pour creuser les noirs, épaulés par un processeur X-VISION AI. La marque annonce un contraste natif de 8 000:1 sur le Max et de 7 000:1 sur le Pro, une vraie faiblesse historique des vidéoprojecteurs.

Côté couleurs, on retrouve une source à triple laser RGB, qui couvre 110 % de l’espace BT.2020. La compatibilité IMAX Enhanced et Dolby Vision est de la partie. En luminosité, le Max culmine à 5 700 lumens ISO, le Pro à 4 100 lumens, de quoi tenir même dans une pièce éclairée.

Deux modèles, du son Harman Kardon et Google TV

La gamme se scinde donc en deux. Le Pro assure l’essentiel, le Max monte d’un cran en luminosité et en contraste pour ceux qui veulent le meilleur. Les deux embarquent un système audio de 80 W signé Harman Kardon, compatible Dolby Atmos et DTS Virtual:X, et tournent sous Google TV pour l’accès direct aux applications de streaming.

Le boitier de l’Aura 3 arbore une elegante finition bois.

L’ensemble se veut donc une solution complète, image et son, pensée pour se substituer à un vrai téléviseur haut de gamme sans multiplier les appareils.

Prix et disponibilité

XGIMI passe par une campagne de réservation, avec un dépôt remboursable de 50 dollars. Les tarifs de lancement annoncés démarrent à 1 999 dollars pour l’Aura 3 Pro et 2 199 dollars pour l’Aura 3 Max, pour des prix conseillés respectivement fixés à 3 999 et 4 999 dollars. Le lancement est attendu dans la foulée du salon, autour du 20 octobre.

Les tarifs français n’ont pas encore été communiqués, pas plus que la date de disponibilité précise en Europe. Il faudra donc patienter un peu pour connaître la note exacte de ce côté-ci de l’Atlantique.

Ce qu’il faut retenir

Avec l’Aura 3, XGIMI signe une vraie avancée technique : le premier vidéoprojecteur ultra-courte-focale 4K à 120 Hz, doublé d’un système Dual Iris et d’un triple laser qui répondent aux critiques habituelles sur le contraste. Le tout dans un objet au design soigné, pensé pour remplacer la télé du salon.

Modèle Luminosité Contraste Prix early bird MSRP Aura 3 Pro 4 100 lumens ISO 7 000:1 1 999 $ 3 999 $ Aura 3 Max 5 700 lumens ISO 8 000:1 2 199 $ 4 999 $

Reste maintenant à voir le prix français et si cette 4K à 120 Hz tiendra ses promesses face aux exigences des joueurs, une clientèle bien plus difficile que les amateurs de cinéma.