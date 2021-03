Xiaomi annonce de nouveaux smartphones surpuissants !

À l’arrivée de l’email dans notre boîte de réception, les superlatifs ne manquaient pas pour décrire cette annonce de Xiaomi. Ce lundi 29 mars, à la surprise générale, le constructeur Chinois a annoncé non pas un, ni deux ni trois, mais bien quatre nouveaux smartphones pour sa série Mi 11 ! Ainsi, les Mi 11 Ultra, Mi 11i, Mi 11 Lite 5G et Mi 11 Lite (4G) rejoindront très bientôt le parc de smartphones du constructeur.

Xiaomi, une annonce forte qui confirme sa forme du moment

Fulgurante, l’ascension de Xiaomi sur le marché des smartphones, des technologies innovantes et de l’IOT ne laisse personne indifférent. Fondé en 2010, le groupe Hongkongais poursuit sa progression effrénée et se rapproche chaque jour un peu plus d’Apple et des Samsung, les deux leaders mondiaux sur le marché des smartphones… Et nul doute que cette nouvelle annonce ne sera pas à la faveur de ses rivaux.

BANDEAU PUBLICITE

Mi 11 Lite 5G et Mi 11 Lite (4G) : deux nouvelles références abordables

Pour commencer, Xiaomi a annoncé la sortie de deux nouveaux modèles, Mi 11 Lite 5G et Mi 11 Lite. Similaires en tous points, seuls différeront leur connectivité (5G ou 4G) et le processeur. Pour le reste, ces deux téléphones forceront le respect à tous les niveaux. Avec un design épuré, un poids de plume de seulement 159g et une épaisseur de 6,81mm, ces modèles sauront s’adapter à tous les publics.

Au niveau photographique, ces deux smartphones Xiaomi arboreront trois caméras sur la face arrière dont un capteur de 64 Mégapixels qui offrira des photos de qualité professionnelle avec un minimum d’effort.

Publicité

Le Mi 11 Lite 5G sera disponible à 369€, tandis que son homologue, le Lite 4G, sera disponible à 299€.

Xiaomi Mi 11i : Un produit de qualité en milieu de gamme

Le troisième smartphone annoncé par la marque est le Xiaomi Mi 11i. Ce modèle de milieu de gamme offre des performances dignes d’un haut de gamme aux prix des moyennes gammes du marché. Avec son épaisseur de seulement 7,8mm et son lecteur d’empreintes latéral, tout est pensé pour simplifier la vie de l’utilisateur.

Ensuite, au niveau photographique, ce smartphone se dote d’un capteur 108 Mégapixels. Un capteur d’une qualité exceptionnelle, qui offrira à ses utilisateurs de superbes clichés, même en basse lumière ! Ces performances en photo se verront sublimées par un écran prenant en charge le HDR10+, couplé à un affichage 120 Hz de qualité pour une fluidité impressionnante ! De plus, et il s’agit d’une première pour le constructeur Chinois, le smartphone sera équipé de deux hauts-parleurs et d’un son Dolby Atmos® pour rendre l’expérience multimédia encore plus immersive.

Le Xiaomi Mi 11i sera disponible à partir de 649€ à sa sortie !

Flirter avec l’excellence et le Mi 11 Ultra, le flagship référence de Xiaomi !

Enfin, pour le dernier smartphone annoncé, Xiaomi n’a rien laissé au hasard. Avec la sortie prévue du Mi 11 Ultra, le constructeur propose une nouvelle expérience de la téléphonie. En effet, plus qu’un smartphone, le constructeur annonce un « véritable studio de cinéma de poche ». Digne héritier du Mi 10 Ultra, ce nouveau monstre de technologie continue dans la lignée de son prédécesseur. Avec son Qualcomm® Snapdragon™ 888, un superbe écran AMOLED WQHD+ 120Hz incurvé, une charge rapide révolutionnaire filaire et sans fil de 67W (charge à 100% en 36 min2) et une batterie de 5000 mAh, ce Mi 11 Ultra a déjà tout pour plaire.

De plus, ce smartphone arborera également un capteur photographique développé en collaboration avec Samsung : le GN2. Résolument haut de gamme, ce téléphone sera capable de produire des Super Pixels 4 en 1 de 2,8μm. Une première sur le marché pour un capteur d’une taille de 1/1,12″. À cela s’ajoute également : un objectif périscopique à zoom optique 5x, un zoom hybride 10x et un zoom numérique 120. Le tout supplanté par un ultra grand angle de 48 Mégapixels, pouvant capturer jusqu’à 128°.

Pour conclure, l’écran, qui prend en charge le Dolby Vision®, vient apporter la touche finale à l’excellence. Avec son HDR10+ et ses 1,07 milliard de couleurs, le Mi 11 Ultra offre l’expérience audiovisuelle ultime. Et cet écran principal sera d’ailleurs accompagné par un écran arrière AMOLED de 1,1’’, unique en son genre qui permettra d’afficher des notifications ou prévisualiser des selfies.

Comme annoncé par le constructeur, ce cinéma de poche sera disponible au prix de 1199€.

Publicité

Pour en savoir plus les dates de sorties de ces smartphones et les tests, n’hésitez pas à nous suivre sur Twitter pour ne rien manquer de nos dernières actualités !