Xiaomi brevète un module photo étonnant, Facebook vous protège des arnaques et gestion des réponses Twitter – La Pause Café

Sirotez votre pause café avec les actualités Tech et Pop Culture sorties de la veille (24 mai). Au programme aujourd’hui, Xiaomi brevète un module photo innovant, Facebook Messenger vous protège contre les arnaques et Twitter vous permet de contrôler qui répond à vos tweets.

Facebook Messenger vous protège contre les arnaques

Facebook déploie depuis quelques semaines une nouvelle fonctionnalité de sécurité pour Messenger. Il s’agit d’un algorithme qui détecte des comportements suspects. Pour cela, elle s’appuie sur du machine learning des comportements humains. Il peut s’agir d’usurpation d’identité, ou d’un simple message venant d’un inconnu par exemple. Si une anomalie est détectée, l’utilisateur est prévenu par une notification dans la discussion concernée. Bien sûr, celle-ci varie selon la situation. Cette fonctionnalité devrait protéger de nombreuses victimes des escroqueries. Elle devrait être disponible dans les prochaines semaines pour l’application iOS. Nous n’avons pas plus d’informations quand à l’application Android.

Un brevet Xiaomi nous dévoile un module photo étonnant

Avec l’avancée des technologies miniatures, le secteur des smartphones ne manque pas d’innovations et de nombreux constructeurs tentent de se démarquer avec des concepts toujours plus perfectionnés. Il n’est donc pas rare de voir des brevets déposés toujours plus intelligents et surprenants. C’est ce que vient de faire Xiaomi en Chine. En effet, la marque a récemment déposé le brevet d’un smartphone pliable avec un capteur photo rotatif.

Non seulement d’être pliable, à la façon du Galaxy Z Flip de Samsung, c’est son module photo qui intrigue. Ce dernier est situé dans la tranche supérieure du smartphone et devrait faire tourner toute la partie haute du téléphone à 180°. Au lieu de pivoter verticalement comme l’Asus Zenfone 6, il pivote horizontalement autour d’un axe central. Bien que cela ne signifie pas qu’un smartphone en soit un jour équipé, il est curieux de voir ce que développent les marques au fur et à mesure des évolutions technologiques.

Twitter vous permet de gérer les réponses à vos tweets

Les messages indésirables sont légion sur les réseaux sociaux. Entre trolling et véritable haine, Twitter est souvent montré du doigt pour ses messages souvent grossier ou empreint d’une véritable méchanceté. Pour réguler ce contenu, Twitter vient de dévoiler une nouvelle fonctionnalité qui permet de contrôler les réponses sous un tweet par son auteur. Une pierre en plus ajoutée à cet immense édifice qu’est la lutte face au cyberharcèlement. Dorénavant, il sera possible d’autoriser un certain panel qui pourra répondre à vos tweets. Vous pouvez laisser la possibilité à tout le monde d’y répondre, mais aussi seulement les personnes suivies et enfin les personnes mentionnées. Une petite mention sera notée sous les tweets indiquant votre choix. Encore en bêta, la fonctionnalité devrait être opérationnelle pour tous sous peu.

On espère que les actualités du jour autour de Facebook, Twitter et Xiaomi. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !

Rédaction Patrick, Édouard et Ylies

Choix des sujets et mise en page Scotti