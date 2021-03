Xiaomi prépare sa voiture électrique pour concurrencer Tesla

Après plusieurs années d’hésitation, Xiaomi se serait décidé à faire le grand saut dans le monde des automobiles électriques. À en croire de nombreux médias, assez crédibles, l’entreprise chinoise aurait trouvé l’allié tant recherché pour lui apporter la technologie nécessaire dans l’aboutissement de son projet. Il s’agirait du constructeur automobile chinois Great Wall Motors (GWM), réputé pour sa spécialisation dans pickups et SUV.

Une voiture électrique de marque Xiaomi à venir

Xiaomi n’a jamais caché son ambition, depuis plusieurs années, de diversifier ses activités vers le secteur des véhicules électriques. Le projet porté par le numéro 3 des ventes mondiales de smartphones aurait connu une avancée notable grâce à un partenariat établi avec le fabricant automobile chinois Great Wall Motors. Ce dernier se chargerait de produire, dans ses usines, le véhicule électrique sous la marque de Xiaomi qui s’occuperait de sa commercialisation. Les détails de cette alliance sont encore flous, mais on sait tout au moins que les futures voitures électriques tendraient plus vers des SUV et seront compatibles avec plusieurs autres produits signés Xiaomi comme les smartphones, les montres connectées….

Tesla doit-il s’inquiéter ?

Le monde de l’électronique n’est pas nouveau pour Xiaomi. Le géant chinois des smartphones a à son actif la fabrication de : téléviseurs, robots aspirateurs et trottinettes. Mais, le pas qu’il se prépare à franchir avec la commercialisation de véhicules électriques le propulsera dans un autre univers. Dans ce dernier, la firme de Pékin espère pouvoir se faire une place et s’implanter dans le long terme. Une tâche qui ne s’annonce pas simple, car des constructeurs ont déjà pris une avance abyssale. C’est le cas de Tesla qui est presque indeboulonnable dans le secteur. Le constructeur automobile américain aurait été approché par Xiaomi lors des consultations du projet. Il pourrait même prendre son temps pour préparer la réponse car le fruit de l’alliance entre Xiaomi et GWM ne devrait pas voir le jour avant 2023.

