Après Apple, Xiaomi annonce un tapis de charge à induction !

Xiaomi vient d’annoncer la sortie prochaine d’un tapis de recharge sans fil très similaire à l’annonce d’Apple d’il y a quelques années concernant le AirPower.

Ont-ils réussi à passer outre les limites techniques qu’avait rencontrées Apple ?

BANDEAU PUBLICITE

Xiaomi, en avance sur Apple sur le plan technique

Hier, Xiaomi a organisé un événement de lancement de produits en Chine. Nous avons pu notamment observer la sortie du Mi 11 Ultra. Un smartphone haut de gamme dédié notamment pour la photo et la vidéo. Mais ce n’est pas le seul produit présenté ! Nous pouvons citer également le Mi Smart Band 6, le Mi 11i, le Mi 11 Lite 4 et 5G.

Et .. la fameuse station de recharge concurrente directe du AirPower d’Apple !

Publicité

Vous vous souvenez ? Il y a quelques années, en 2017 précisément, Apple annonçait la sortie prochaine d’une station de charge permettant de recharger en même temps votre iPhone, votre Apple Watch et vos AirPods. Malheureusement, en raison de contraintes techniques, le produit fut abandonné ne répondant pas aux critères d’exigences de la firme californienne.

Mais il semblerait que Xiaomi ait réussi à contrecarrer les problèmes techniques qu’Apple avait rencontrés lors de la conception du AirPower. Comme pour Apple, des problèmes de surchauffe étaient bien entendu présents sur ce produit. Et il a fallu deux années à Xiaomi pour les corriger.

Les caractéristiques techniques de ce AirPower made in China

Le nouveau tapis de charge de Xiaomi est capable de recharger en même temps 3 appareils grâce à 19 bobines placées sous le tapis. La puissance de charge proposée est de 20 W. Une puissance relativement correcte et permettant une charge rapide de vos appareils.

Nul doute que ce produit intéressera les possesseurs d’appareils Apple n’ayant pas encore trouvé de produits similaires auprès de la firme à la pomme. En Chine, cette nouvelle station de recharge sera proposée au prix imbattable de 78 euros environ. Nul doute que si le AirPower d’Apple était sorti, il aurait probablement coûté bien plus cher à l’achat.

Reste à savoir si Xiaomi compte proposer ce produit sur l’ensemble de la planète et à quel prix ! Et vous, que pensez-vous de cette nouveauté made in Xiaomi ?