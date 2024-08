1664 Blanc x Jean-Charles de Castelbajac : Une collaboration éclatante pour l’été 2024

1664 Blanc, la célèbre bière blanche française, a annoncé une collaboration inédite avec le créateur avant-gardiste Jean-Charles de Castelbajac. Connu pour ses designs colorés et audacieux, Castelbajac a réinterprété l’emblématique bouteille bleue de 1664 Blanc, en y ajoutant une touche de pop art avec des nuances de jaune et de vert, symbolisant un ciel multicolore d’été.

Une fusion de styles Français

Cette collaboration reflète parfaitement la « French Touch » en combinant le savoir-faire traditionnel de 1664 Blanc avec la créativité contemporaine de Jean-Charles de Castelbajac. La bouteille redessinée, ornée d’un soleil stylisé et de nuages multicolores, incarne à la fois la fraîcheur estivale et l’originalité artistique.

Une expérience 1664 Blanc à déguster

Disponible en édition limitée depuis le mois de juin, la nouvelle bouteille de 25 cl sera proposée en packs de 6 ou 12. Les amateurs pourront découvrir cette version revisitée dans des verres ballon spécialement conçus pour l’occasion, disponibles dans les bars à travers la France. En plus, un cocktail exclusif, le Bubble Sky, a été créé par le mixologue Rémi Massai, alias French And Stormy, pour sublimer les arômes fruités de la 1664 Blanc.

Mon avis 1664 Blanc x Jean-Charles de Castelbajac : Une édition qui captive

Après avoir reçu et dégusté cette édition spéciale, on doit admettre que la collaboration tient toutes ses promesses. Le design vibrant de la bouteille attire immédiatement l’œil et apporte une touche festive à l’expérience de dégustation. En bouche, on retrouve toujours cette légèreté et ces notes d’agrumes qui font le succès de la 1664 Blanc, sublimées par la présentation artistique de Castelbajac.

Cette édition limitée de la 1664 Blanc x Jean-Charles de Castelbajac dépasse les simples attentes visuelles. Le mariage entre la créativité colorée du créateur et la fraîcheur caractéristique de la 1664 Blanc se traduit par une expérience sensorielle unique. Chaque détail, du design de la bouteille à la subtile touche de l’artiste, vient enrichir le plaisir de la dégustation.

Pour les amateurs de bière comme pour les passionnés de design, cette édition est un incontournable de la saison estivale. On vous recommande vivement de la découvrir, que ce soit pour une dégustation en solo ou pour surprendre vos convives lors de vos apéritifs. Elle incarne à la fois la tradition et l’innovation, tout en restant fidèle à l’esprit de la “French Touch”.