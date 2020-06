DARK sur Netflix, la troisième et dernière saison arrive

C’est donc le 27 juin que la série allemande DARK fera son retour sur Netflix pour sa troisième et dernière saison. Elle viendra terminer une histoire débutée en 2017.

Bande-annonce

La bonde annonce est très prometteuse et donne la cadence pour une saison finale pleine de rebondissements. Il s’agira du troisième et dernier cycle.

On retrouvera donc Jonas, à la recherche de réponses suite aux révélations de la saison deux. Il sera aidé de Martha, et l’on découvrira quel est son rôle. Nul doute que DARK va encore une fois nous faire creuser les méninges.

Le dernier cycle commence.

.ǝɔnǝmmoɔ ǝlɔγɔ ɿǝinɿǝb ǝ⅃



DAЯK saison finale, le 27 juin. pic.twitter.com/L2JdhMFUo0 — Netflix France (@NetflixFR) June 12, 2020

En complément, Netflix n’hésite pas à publier d’autres tweets pour nous rafraîchir la mémoire des deux précédentes saisons. Attention spoilers inside pour ceux qui ne les auraient pas encore visionnés, si vous apercevez un arbre généalogique passez votre chemin !

À l’inverse, pour ceux qui ont déjà visionné les saisons précédentes, un petit rafraîchissement ne fera pas de mal. D’ailleurs, c’est même quasiment indispensable étant donné la complexité du scénario.

Qu’en est-il du scénario ?

Pour rappel, l’histoire de DARK se déroule à Winden en 2019, petite ville allemande. Quatre familles sont affolées par la disparition d’un enfant, son père le policier Ulrich Nielsen est désespérément à sa recherche. De plus, ce n’est pas la première fois que des enfants disparaissent. En 1986 le frère d’Ulrich avait connu le même sort et l’histoire semble se répéter tous les 33 ans : 1953, 1986, 2019. De son côté, Jonas Kahnwald est hanté par la mort de son père. Ce dernier s’est suicidé quelques jours avant la disparition de Mikkel Nielsen, le fils d’Ulrich.

Alors DARK, une série à regarder ?

Et comment !

DARK est la première production Allemande de Netflix et elle a gagné sa place parmi les meilleures séries de science-fiction. Il est à noter que la série est gratifiée d’un 4,4/5 sur Allociné.

C’est une série vraiment aboutie avec un savant mélange d’intrigue et de science-fiction avec des voyages temporels. Une atmosphère sonore agrémente le tout et cela fait parfaitement son effet. Le scénario est bien pensé et bien ficelé, il faut bien rester dans l’ambiance pour ne pas perdre le fil. Dernier conseil, privilégier la VF et non la VOSTFR.