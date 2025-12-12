Guide d’achat Noël 2025 : Sélection festive et une petite découverte pour finir !

Les fêtes approchent et c’est le moment idéal pour trouver la bouteille qui fera briller les yeux de vos invités. Entre whiskies d’exception, spiritueux iconiques et créations surprenantes, cette sélection de Noël promet autant de plaisir à offrir qu’à déguster. Du caractère tourbé du Port Charlotte 10 à la fraîcheur maîtrisée du The Classic Laddie, en passant par l’élégance japonaise du Fuji ou la gourmandise d’un Cointreau bien servi, chaque référence raconte déjà une histoire. Même Ballantine’s s’invite à la fête pour ceux qui aiment les valeurs sûres à partager sans chichi. Et pour surprendre tout le monde, on termine avec un clin d’œil inattendu : un cidre désalcoolisé NOA, parfait pour trinquer autrement sans sacrifier le goût.

The Classic Laddie

Le cadeau parfait pour les amateurs de whisky non tourbé. “Le” whisky Bruichladdich par excellence, emblème du style floral et élégant propre à la distillerie, élaboré à partir d’orge 100% écossaise, The Classic Laddie est distillé avec précaution et vieilli en fûts de chêne américain de la plus haute qualité.

Nez : arômes floraux élégants mêlant noix de coco, mélisse et sucre d’orge.

Bouche : pur et délicat, ce Single Malt non tourbé évolue selon les variétés d’orge écossaise et les fûts utilisés, offrant une signature raffinée et évoluant dans le temps.

Finale : souple et élégante, fidèle à l’esprit clair et naturel de Bruichladdich.

Bouteille : 70cl – 50°

Distribution : GMS et en réseau cavistes

Prix de vente conseillé : 59.90 €

The Botanist Rested

Vieilli six mois dans seize types de fûts, The Botanist Cask Rested révèle une richesse aromatique unique. Sélectionnés par le maître assembleur Adam Hannett, ces fûts issus principalement de grands vins de Bordeaux, de Sauternes et de Pineau des Charentes apportent une profondeur supplémentaire tout en préservant l’identité florale et mentholée de The Botanist, redéfinissant ainsi notre vision du gin.

Nez : un bouquet doux et séduisant d’épices, d’écorces d’agrumes confites et de genièvre. Des notes florales et herbacées délicates s’associent aux fruits secs provenant de l’élevage sous bois.

Bouche : fidèle aux tonalités florales et herbacées du nez.

Finale : les influences du chêne s’estompent pour laisser place à une explosion de notes herbacées, de genièvre, de coriandre et d’agrumes.

PVC : 59,00€ | 46% Vol.

Bouteille : 70cl – 46°

Distribution : GMS et en réseau cavistes

Prix de vente conseillé : 59 €

Port Charlotte 10 ans

Fabriqué à partir d’orge 100% écossaise, provenant du comté d’Inverness, et d’eau de source d’Islay, ce

Single Malt finement tourbé (40 PPM) est distillé goutte après goutte dans de hauts alambics à col de cygne étroit qui lui procurent sa saveur équilibrée de bruyère, associée au goût fumée de la tourbe.

Nez : fumée subtile équilibrée par des notes marines, relevées de caramel doré, vanille, épices douces et

touches d’agrumes. Des nuances florales de thym sauvage et de bruyère complètent l’ensemble.

Bouche : texture délicate et parfaitement équilibrée, où la fumée s’harmonise avec la douceur boisée du

chêne. Noix de coco, flan à la vanille et miel citronné se mêlent aux notes d’huîtres fumées et de sel iodé.

Finale : la fumée persiste avec élégance, adoucie par le caramel de lait et l’orge maltée. Des nuances d’orange, de mangue, de Banoffee pie, ainsi que des touches de pomme et d’abricot mûrs s’entrelacent avec le malt et le chêne pour une finale longue et complexe.

PVC : 79,00€ | 50% Vol.

Bouteille : 70cl – 50°

Distribution : GMS et en réseau cavistes

Prix de vente conseillé : 79 €

Fuji single Blended Japanese Whisky

Fondée en 1972 à Gotemba, au pied du mont Fuji, la distillerie Fuji bénéficie d’un environnement naturel unique : une eau pure filtrée pendant plus de 50 ans, un climat frais et brumeux, et une humidité constante idéale pour le vieillissement. Les whiskies sont produits sur place et reconnus mondialement pour leur savoir-faire.

Nez : Pêche, abricot, liqueur d’orange

Bouche : Texture soyeuse avec des notes de poire et de tarte aux fruits

Finale : Longue, riche et gourmande

Bouteille : 70cl – 43°

Distribution : GMS et en réseau cavistes

Prix de vente conseillé : 55 €

Ballantine’s Sweet Blend

Depuis près de deux siècles, Ballantine’s incarne la maîtrise de l’assemblage écossais, en conjuguant authenticité, innovation et exigence. Numéro 1 des whiskies en France, la marque s’inscrit dans le segment des whiskies compris entre 20,5 €/L et 32 €/L.

Nez : Noisette, gousses de vanille, caramel et pomme caramélisée

Bouche : Caramel, chocolat au lait, crème brûlée, vanille

Finale : Longue, douce et gourmande, à la note de caramel et de vanille

Bouteille : 70cl – 30°

Distribution : GMS et en réseau cavistes

Prix de vente conseillé : 14.90 €

Cointreau

Créatrice de l’iconique liqueur d’orange et pionnière de la culture cocktail, la Maison Cointreau a été fondée à Angers, France, en 1849. Son héritage de distillateur-liquoriste se perpétue aujourd’hui au cœur de plus de 500 cocktails, dont la Margarita originale et le Cosmopolitan. La qualité reconnue de la liqueur Cointreau est le résultat de la sélection méticuleuse, de l’harmonie et de la distillation d’essences d’écorces d’oranges douces et amères ; un savoir faire confié au Maître Distillateur de la Maison. Unique et dotée de qualités organoleptiques exceptionnelles, la liqueur Cointreau est un incontournable

pour les barmen et amateurs de cocktails à domicile du monde entier.

Pour la fin d’année, la Maison Cointreau dévoile Cointreau Cocktail Journey, une édition limitée inspirée de sa bouteille iconique. Son design moderne, coloré et graphique s’inspire des racines angevines de la Maison. Il rend hommage à ce qui définit son identité depuis plus de 170 ans : la créativité, le style et l’innovation. Pensée pour la fin d’année, cette création audacieuse rend hommage à trois recettes légendaires, qui ont façonné l’histoire de la mixologie et fait rayonner la versatilité de la liqueur d’orange Cointreau. La Margarita, le Cosmopolitan et le Sidecar. Chaque face de la bouteille illustre l’un de ces cocktails emblématiques.

Bouteille : 70cl – 40°

Distribution : GMS et en réseau cavistes

Prix de vente conseillé : 18.95 €

Cidre désalcoolisé de la Maison Noa

La maison NOA créée des boissons désalcoolisées authentiques et saines pour sublimer nos moments. Grâce à cette vision, la maison NOA propose une gamme désalcoolisée, authentique avec 128 tests à l’aveugle de leur cidre par des jurys de consommateurs et de professionnels. Cela permet d’avoir un résultat de 0 différenciation avant et après désalcoolisassions. Également la gamme est saine avec des produits healthy, sans alcool et hypocaloriques (cidre : 12kcal / 100ml vs 50/90kcal / 100 ml habituellement). L’objectif est clair, offrir le meilleur des deux mondes avec des produits au goût identique à ceux d’origine tout en préservant la santé et en permettant de rester sociable !

Le secret de tout cela est rigoureux, Il commence avec des pommes récoltées dans le nord ouest de la France. Nichées dans des régions privilégiées de nos vergers, les pommes bénéficient d’un climat idéal pour exprimer pleinement leur caractère. La sélection est rigoureuse. Vient ensuite la phase de fermentation, celle qui différencie du jus de pomme et du cidre. Les pommes suivent ce processus essentiel, responsable de la complexité des saveurs et des arômes. Ensuite c’est au tour de la désalcoolisation. Grâce à une technologie de pointe, maîtrisé par le co-fondateur et ingénieur agronome Paul Chemaly, l’alcool est retiré délicatement tout en préservant l’essence naturelle et les arômes du cidre. Pour terminer, vient la phase d’assemblage et d’embouteillage.

Ce produit est réellement du cidre, pas du jus de pommes avec des bulles. Le goût est identique mais sans alcool. C’est une petite découverte très sympathique et ça, on peut le consommer sans modération !

Bouteille : 75cl – 0°

Distribution : Maison NOA

Prix de vente conseillé : 44.40 € (carton de 6)

« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération ».