iOS 18.2 : Une mise à jour particulièrement attendue

Depuis quelques semaines, l’excitation monte autour d’iOS 18.2. Cette nouvelle version, actuellement en phase de bêta-test, promet des fonctionnalités qui pourraient transformer votre expérience sur iPhone. Mais quand sera-t-elle disponible ? Si Apple reste discret, des indices permettent d’y voir plus clair.

Les premiers tests d’iOS 18.2 donnent le ton : nouveautés et améliorations en vue

Actuellement en phase bêta, iOS 18.2 est déjà accessible aux développeurs et testeurs publics. Cela signifie que vous pouvez essayer la version en avant-première. Attention ! Elle est encore instable et peut contenir des bugs. Plusieurs itérations, comme les bêta 1, 2 et 3, sont déjà sorties entre octobre et novembre 2024.

En se basant sur le rythme de déploiement d’iOS 17.2 l’an dernier, le calendrier semble clair. L’année dernière, cinq versions de test avaient précédé la version finale. Si la tendance se maintient, une quatrième bêta pourrait arriver autour du 18 novembre, suivie d’une version Release Candidate le 25 novembre. La sortie finale serait donc prévue entre le 2 et le 9 décembre 2024.

Les testeurs qui ont déjà mis la main sur iOS 18.2 soulignent des nouveautés très attendues, comme les Genmojis animés et personnalisables via Apple Intelligence, ou encore une intégration optimisée de ChatGPT dans Siri. Une fonctionnalité appelée Image Playground est également au centre de l’attention. Elle permet de faire des créations visuelles assistées par l’intelligence artificielle.

Rumeurs et spéculations : à quoi s’attendre pour début décembre ?

Les experts, comme Mark Gurman de Bloomberg, évoquent une probable sortie pour le lundi 2 décembre 2024. Gurman, réputé pour ses informations fiables, estime qu’Apple suivra son calendrier habituel, sauf imprévu majeur. Selon lui : « Apple reste très discipliné sur ses plannings, surtout pour les mises à jour iOS importantes ».

Cependant, une fuite récente de l’opérateur britannique EE suggère une autre date. Une note interne mentionnait des changements liés aux appels Wi-Fi sur iPad et MacBook pour le 9 décembre. Certains analystes, comme ceux d’Apple Insider, estiment que cela pourrait coïncider avec la sortie d’iOS 18.2.