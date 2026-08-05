LEGO Le Baiser de Klimt : le plus grand set Art transforme le chef-d’œuvre doré en mur de briques

LEGO s’attaque à l’un des tableaux les plus célèbres du monde. Le set Art 31221 reproduit « Le Baiser » de Gustav Klimt, peint entre 1907 et 1908. Développé avec le musée du Belvédère de Vienne, où l’original est exposé, il devient le plus grand set de la gamme Art à ce jour, avec 4 000 pièces.

Le relief mural une fois monté, fidèle au tableau de 1907-1908.

Un chef-d’œuvre doré en 4 000 pièces

Le résultat forme un relief mural de 60 cm de haut sur 54 cm de large. Pour retrouver la fameuse « période dorée » de Klimt, inspirée des mosaïques byzantines de Ravenne, les équipes ont mélangé des briques dorées classiques et des pièces décorées sur mesure. L’idée est de restituer les textures, les reflets et les motifs de la toile d’origine.

Briques dorées et pièces imprimées se combinent pour l’effet feuille d’or.

Une pièce déco à assembler (et un podcast)

Le designer Milan Madge et son équipe ont cherché à capturer les détails complexes du tableau. LEGO accompagne même la sortie d’un podcast, avec le concepteur et un conservateur du Belvédère, autour de la traduction de la peinture en briques. Une fois terminé, le modèle s’accroche au mur comme un cadre.

Pensé pour finir au mur, à la manière d’un vrai tableau.

Prix et disponibilité

Le set Gustav Klimt – Le Baiser (31221) est affiché à 299,99 €, pour un âge conseillé de 18 ans et plus. Il est sorti le 4 août 2026. Mais, les membres LEGO Insiders y ont eu accès en avant-première dès le 1er août. À ce tarif, on est clairement sur une pièce de collection. Toutefois, l’objet a de quoi séduire autant les fans de briques que les amateurs d’art.