Omada s’associe à Microsoft pour booster la sécurité IA

Omada, pionnière en gouvernance des identités, s’associe à Microsoft pour fusionner l’intelligence artificielle et l’IGA (Identity Governance Administration). Cette collaboration révolutionne la sécurité des identités, un enjeu vital pour les entreprises modernes.

Omada et Microsoft : une synergie technologique

Le partenariat entre Omada et Microsoft marque un tournant technologique. En intégrant son système IGA avec Microsoft Entra AI, Omada élève la sécurité des applications cloud. Grâce à l’utilisation d’un noyau sémantique, l’intégration est fluide. Elle permet une automatisation et des décisions optimisées. Des expériences utilisateurs améliorées et personnalisées sont désormais possibles.

Avantages de l’intégration IA pour les entreprises

Cette association offre de nombreux avantages pour les organisations. Les employés bénéficient d’une assistance en temps réel, simplifiant leurs demandes d’accès et tâches de conformité. Un environnement familier est privilégié grâce à l’utilisation de Microsoft Teams. Les gestionnaires suivent des instructions pas à pas, garantissant rapidité et précision des tâches. En utilisant le langage naturel, la courbe d’apprentissage se réduit considérablement. Enfin, l’intégration de l’IA dans les flux de travail améliore la productivité.

Nouveaux assistants IA : simplification des tâches

Les assistants IA d’Omada révolutionnent l’interaction utilisateur. Pour les utilisateurs occasionnels, la navigation devient intuitive et guidée. Les utilisateurs fréquents profitent d’un contexte clair pour chaque demandeur. Cela facilite des décisions éclairées et rapides. La plateforme Teams, enrichie par Omada Identity Cloud et les services Microsoft, transforme les processus complexes en interactions naturelles. Cette synergie permet une réduction significative des demandes d’assistance IT.

En résumé, le partenariat entre Omada et Microsoft redéfinit la sécurité des identités grâce à l’IA. Les tâches deviennent plus simples et efficaces, répondant ainsi aux besoins d’un lieu de travail moderne et sécurisé. Les assistants IA d’Omada offrent une expérience utilisateur renforcée et intuitive. Grâce à ces avancées, les entreprises peuvent se concentrer sur l’essentiel tout en assurant une sécurité optimale.

