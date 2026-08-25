Panne de Claude AI : Anthropic identifie l’origine des perturbations

Ce lundi 24 août, l’agent conversationnel Claude a rencontré des dysfonctionnements majeurs. De nombreux utilisateurs ont effectivement fait face à des échecs répétés lors de l’envoi de leurs requêtes. Anthropic a confirmé l’incident sur sa page officielle et a annoncé avoir localisé la source de cette défaillance.

Une interruption de service sur plusieurs modèles de Claude

Les pannes touchent simultanément les abonnés gratuits et les utilisateurs des formules payantes. Les requêtes soumises à l’intelligence artificielle débouchent sur des messages d’erreur explicites signalant une saturation temporaire des serveurs. L’interface indique notamment une indisponibilité liée à des contraintes de capacité imprévues. Cette situation bloque les flux de travail quotidiens de nombreux professionnels dépendants de l’outil.

Anthropic a déployé un correctif technique

La firme américaine a rapidement réagi face à ce ralentissement global. Les équipes d’ingénieurs ont analysé les serveurs et ont mis en place une solution corrective ciblée. Le rétablissement progressif des accès s’effectue au fil des déploiements techniques. L’entreprise met à jour régulièrement son portail de statut pour informer sa communauté de l’avancement de la situation.

La sécurité des contenus reste au cœur des priorités

Malgré ces incidents d’infrastructures, Anthropic poursuit le développement de ses technologies de protection et de traçabilité. Pour maintenir un niveau de transparence élevé sur ses modèles, Anthropic a intégré un tatouage numérique invisible aux contenus créés par Claude. Ces fonctionnalités de marquage permettent d’identifier précisément les données générées par l’IA même durant les phases d’optimisation technique.