PXN VD4 : Un bundle accessible pour commencer le Simracing

Le simracing est un monde à part, avec beaucoup de produits inaccessibles en termes de tarif. La marque chinoise PXN vient se placer sur un segment abordable afin de permettre à tout un chacun de mettre un pied à l’étrier. Avec le bundle PXN VD4 la marque nous propose un kit tout inclus, plug and play, avec un prix contenu.

Avant de vous faire un petit retour d’utilisation, place au contenu du kit ainsi que de son installation. Tout d’abord, il y a le volant PXN-W AS. Ce dernier est visuellement très joli, avec une prise en main sympathique. De nombreux boutons programmables sont présents, parfait pour être compatible avec de nombreux jeux. Quatre palettes sont présentes à l’arrière, principalement pour le passage de vitesse. La base VD4 est de la partie également, c’est elle qui permettra le retour de force, et donc le réalisme. Cette base offre un retour de force Direct Drive de 4 nm, parfait pour débuter et se faire la main dans ce milieu assez difficile d’accès.

Bien entendu, vous retrouverez aussi des pédales. Elles sont aux nombres de deux, et sont livrés avec leur support. Ce dernier peut d’ailleurs accueillir jusqu’à trois pédales en fonction de vos besoins. Un ressort supplémentaire est de la partie aussi si vous souhaitez augmenter la « puissance » d’une pédale. Pour finir le bundle, une base PXN Z8 complète le tout. Cette dernière permet d’installation la base et le volant sur votre bureau, mais aussi sur un support de volant (PXN ou d’une autre marque).

PXN propose un logiciel maison. Il permettra de gérer les différents réglages (base, volant, pédales) et surtout d’utiliser des réglages prédéfinis en fonction de vos jeux préférés. L’installation et l’utilisation est super simple et accessible à tous, c’est un peu le mantra de ce bundle !