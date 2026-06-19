Quad Lock et Thule dévoilent leurs nouveaux Travel Organizers Medium et Large

Quad Lock poursuit l’expansion de son écosystème d’accessoires avec le lancement de deux nouveaux produits développés en partenariat avec Thule. Baptisés Travel Organizer Medium et Travel Organizer Large, ces accessoires ont été pensés pour répondre aux besoins des voyageurs. Ils s’adressent aussi aux utilisateurs qui souhaitent garder leurs équipements électroniques parfaitement organisés lors de leurs déplacements.

Avec cette nouvelle gamme, Quad Lock s’éloigne un peu plus de son activité historique centrée sur les supports pour smartphones. Ainsi, la marque propose désormais des solutions destinées à simplifier le quotidien des nomades modernes.

Deux formats pour répondre à tous les besoins

Les nouveaux Travel Organizers sont proposés en deux tailles afin de s’adapter aux différents usages. Le modèle Medium se veut compact et permet de transporter les accessoires indispensables comme des câbles USB, des écouteurs, des chargeurs ou encore une batterie externe. Sa taille réduite facilite son rangement dans un sac à dos ou une valise.

La version Large offre davantage d’espace et conviendra aux utilisateurs qui voyagent régulièrement avec plusieurs chargeurs, adaptateurs ou divers accessoires électroniques. En outre, son format plus généreux permet également d’organiser efficacement les différents équipements grâce à de multiples compartiments.

Une conception signée Quad Lock et Thule

Pour développer ces nouveaux produits, Quad Lock s’est associé à Thule, spécialiste reconnu des équipements de transport et de voyage. Cette collaboration a permis de concevoir des organisateurs robustes, capables de résister aux contraintes des déplacements fréquents.

L’extérieur adopte une finition sobre et élégante, tandis que l’intérieur arbore la célèbre couleur bleue caractéristique de Quad Lock. Plusieurs bandes élastiques permettent de maintenir les accessoires en place afin d’éviter qu’ils ne se mélangent pendant le transport. Une poche zippée complète également l’ensemble pour accueillir les petits objets les plus précieux.

Les matériaux utilisés ont été sélectionnés pour leur durabilité et leur résistance. L’objectif est de protéger efficacement les accessoires tout en offrant une organisation optimale.

Pensés pour les voyageurs modernes

Que ce soit pour un déplacement professionnel, des vacances ou simplement pour transporter son matériel au quotidien, ces nouveaux Travel Organizers ont été conçus pour faciliter la vie des utilisateurs. De plus, leur format compact leur permet de s’intégrer facilement dans un sac à dos, une valise ou un bagage cabine.

Les nombreux compartiments offrent un accès rapide aux différents accessoires, évitant ainsi de perdre du temps à chercher un câble ou un chargeur au fond d’un sac. Par ailleurs, cette approche pratique s’inscrit parfaitement dans la philosophie de Quad Lock, qui cherche à proposer des produits à la fois simples et efficaces.

Ces nouveaux organisateurs viennent également compléter les autres solutions de transport proposées par la marque. Il s’agit notamment des sacs et accessoires de voyage récemment dévoilés.

Disponibilité

Les Quad Lock Travel Organizers Medium et Large sont dès à présent disponibles sur la boutique officielle de la marque. Grâce à leur conception réalisée avec Thule, ces nouveaux accessoires s’adressent aussi bien aux professionnels qu’aux voyageurs réguliers. Ils conviennent aussi aux amateurs de technologie souhaitant garder leur équipement parfaitement organisé.

Avec cette collaboration, Quad Lock continue de diversifier son offre et confirme son ambition de devenir une référence dans l’univers des accessoires mobiles et du voyage connecté.