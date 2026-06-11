Révolution inspirante : ChromaKey propulse la mode de luxe vers l’efficacité et l’innovation

LEHOSAH, le pionnier de la fashion-tech axée sur l’IA, prépare une arrivée remarquée sur la scène européenne. L’entreprise, forte de près d’un demi-siècle d’expertise en joaillerie et d’une base de plus de 400 000 modèles CAO, présentera sa solution inédite ChromaKey lors du salon VIVATECH 2026 à Paris. Objectif : révolutionner le secteur du luxe et séduire les grands noms de la mode en Europe.

ChromaKey : l’IA au service de la création et de la production de bijoux

Au cœur de la stratégie LEHOSAH, on retrouve ChromaKey, une solution B2B basée sur l’intelligence artificielle. Contrairement aux IA généralistes qui restent abstraites, ChromaKey exploite une gigantesque base de données propriétaire afin de générer des plans directement exploitables en production. Résultat : une réduction de plus de 40% du temps de développement pour des géants mondiaux comme L’Oréal ou Shinsegae International.

Grâce à sa fonction Auto Pricing, chaque création génère automatiquement une analyse de coût en temps réel. Ainsi, les marques prennent des décisions plus rapidement et s’assurent de la viabilité commerciale de leurs futures collections. LEHOSAH ne se contente pas de promettre : la plateforme a déjà fait ses preuves en produisant des lignes exclusives pour des groupes comme Amorepacific ou Eviiq, et même des articles de concert pour les stars du K-pop en quelques semaines seulement.

Une ambition mondiale, des racines solides

Lauréat incontesté en Corée, LEHOSAH a déjà posé ses valises aux États-Unis, au Japon, en Chine et en Arabie Saoudite. L’ouverture d’une usine intelligente à Dubaï en partenariat avec DAS Holding montre l’ambition internationale de l’entreprise, qui entend bien s’imposer sur le marché européen du luxe.

À Paris, lors de VIVATECH, LEHOSAH mise sur des rencontres stratégiques. L’équipe compte notamment présenter ses marques maison comme MSGRN (bijoux fashion) et Kaveras (diamants de synthèse haut de gamme), tout en ciblant les distributeurs écoresponsables et réseaux du retail de prestige.

Si conquérir l’Europe exige d’adapter son offre et de gagner la confiance locale, LEHOSAH avance néanmoins avec de solides atouts : technologie, vitesse et expérience concrète à l’international. Par ailleurs, à travers ChromaKey et ses nouveaux services D2C, la société souhaite bousculer un secteur souvent jugé lent et traditionnel.

Et vous, que pensez-vous de l’arrivée de l’IA dans la création joaillière et la mode de luxe ? Partagez votre avis ou retrouvez bientôt LEHOSAH au salon Vivatech : l’avenir de la mode se construit aujourd’hui !