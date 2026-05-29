Émerveillez-vous : VivaTech transforme les Champs-Élysées en fête gratuite de l’innovation

Pour fêter ses dix ans, VivaTech s’invite au cœur de la capitale, sur l’avenue la plus célèbre de Paris. Ainsi, en collaboration avec le Comité Champs-Élysées, le rendez-vous tech transforme le bitume en un gigantesque terrain de jeu numérique, accessible à tous et totalement gratuit. Par conséquent, préparez-vous à marcher sur les pavés de l’innovation le 14 juin 2026 !

VivaTech souffle ses dix bougies sur les Champs-Élysées

Lancé en 2016 par Publicis Groupe et le Groupe Les Échos-Le Parisien, VivaTech s’est rapidement imposé comme le plus gros événement européen consacré à la tech et aux startups. Pour célébrer une décennie d’innovation, l’organisation voit les choses en grand. Cette année, elle s’associe au Comité Champs-Élysées et investit « la plus belle avenue du monde » pour une expérience immersive, fun et totalement gratuite.

Pendant une journée, et ce, avant même l’ouverture du salon Porte de Versailles, la fête commence sur les Champs. Ainsi, petits et grands, passionnés de technologie ou simples flâneurs, pourront tous plonger dans l’avenir à travers un parcours urbain inédit. Par ailleurs, ce n’est pas tout : chaque lettre géante du mot « VivaTech » donne vie à un univers thématique, allant de la ville du futur à l’IA, en passant par la santé ou la robotique.

Une immersion géante entre innovation, expériences interactives et surprises

Les visiteurs découvriront plus de 35 démonstrations d’innovations sur le trajet, portées par des startups et grands groupes internationaux. Les stops promettent d’émerveiller ; par exemple, observer la Terre depuis une capsule stratosphérique, tester des véhicules solaires qui se rechargent au soleil, s’étonner devant des drones de nouvelle génération ou vibrer face à des robots humanoïdes capables d’interagir en direct avec le public.

La technologie se met aussi au service de l’humain : exosquelettes, machines produisant de l’eau potable à partir de l’air ou encore objets connectés pensés pour le bien-être au quotidien. En collaboration avec Google, l’intelligence artificielle se dévoile sous un angle créatif et responsable, via des ateliers interactifs pour tous les âges. Bref, impossible de ressortir indemne de cette plongée dans le futur !

Ce mariage entre l’avant-garde technologique et l’âme parisienne promet de marquer les esprits. Rappelons que les Champs-Élysées restent depuis 1855 la vitrine mondiale des grandes expositions et des inventions de leur temps. Cette fois, VivaTech veut démocratiser l’accès à l’innovation, la sortir des cercles d’initiés et la partager avec le grand public, selon le vœu de Maurice Lévy, co-président de VivaTech.

Le 14 juin 2026, Paris osera donc la plus grande « expo tech à ciel ouvert » jamais organisée. Badauds, familles, passionnés de science ou simples curieux : tout le monde est convié ! Les entreprises s’affronteront dans une battle d’innovation sur les pavés les plus iconiques de la capitale. Ainsi, de quoi redonner à la Ville Lumière son statut de berceau de la modernité et, par conséquent, de pionnière des révolutions techniques.

Alors, êtes-vous prêts à plonger dans la tech de demain sur les Champs-Élysées ? N’hésitez pas à partager vos attentes pour cet événement inédit dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux ! Vivement le 14 juin 2026 !