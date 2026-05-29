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Aitech NVIDIA IGX Thor : une avancée majeure pour l’IA spatiale

il y a 4 minutesDernière mise à jour: 29 mai 2026
Temps de lecture 1 minute
Aitech intègre NVIDIA IGX Thor pour doper l’IA et la robustesse des systèmes spatiaux.

Aitech marque un tournant dans les technologies spatiales. L’entreprise intègre la plateforme NVIDIA IGX Thor dans ses systèmes d’intelligence artificielle (IA) durcis. Cette nouvelle alliance permet de renforcer les capacités de calcul en orbite et d’ouvrir la voie à une nouvelle génération de missions spatiales autonomes. Découvrons comment cette avancée va transformer l’industrie !

Aitech renforce l’IA spatiale avec l’intégration de NVIDIA IGX Thor

Grâce à NVIDIA IGX Thor, Aitech propose désormais des solutions informatiques capables de résister aux environnements spatiaux les plus rudes. Cette intégration permet d’offrir des superordinateurs prêts à l’emploi pour les missions de l’espace, même dans les situations les plus extrêmes. Le partenariat confirme la position d’Aitech comme leader sur le marché des systèmes informatiques embarqués robustes.

Le superordinateur S-A2300 : performances et robustesse en orbite

Le superordinateur S-A2300 représente le cœur de cette innovation. Il combine jusqu’à 2 048 cœurs CUDA® et 64 cœurs Tensor, offrant 248 TOPS pour les charges d’IA. Son architecture a été optimisée pour résister aux radiations et aux températures extrêmes en orbite terrestre basse. De plus, il permet le traitement d’images en temps réel, la navigation autonome et la surveillance du climat.

  • Deux moteurs NVDLA standardisent l’accélération des tâches IA.
  • Jusqu’à 400 GbE de connectivité avec SmartNIC NVIDIA ConnectX-7.
  • Un îlot de sécurité garantit la fiabilité des fonctions critiques.

Avec IGX Thor, les calculs IA atteignent jusqu’à 5 581 FP4 TFLOPS.

Une avancée pour l’accélération du développement spatial autonome

Aitech accélère la mise sur le marché des missions spatiales autonomes, grâce à des cycles de développement plus courts. L’accès rapide à la technologie IGX Thor permet une conception, un test et une intégration efficaces des nouveaux systèmes. Les partenaires et clients peuvent désormais partager leurs besoins pour recevoir des solutions personnalisées plus rapidement que jamais.

En résumé, l’intégration de NVIDIA IGX Thor montre l’engagement d’Aitech pour l’innovation spatiale. Les systèmes robustes de la marque combinent puissance de calcul exceptionnelle et fiabilité éprouvée. Aitech se place ainsi en première ligne des avancées pour un futur où l’IA, même dans l’espace, devient synonyme d’efficacité et de sécurité.

Lisez notre dernier article tech : TUTO – Safari : comment déplacer et organiser la barre de recherche selon vos préférences ?

il y a 4 minutesDernière mise à jour: 29 mai 2026
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La rédac

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