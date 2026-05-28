Découvrez la révolution iGarden : simplicité, sécurité et économies

iGarden, la filiale innovante du groupe Fairland, lance un tout nouvel écosystème intelligent dédié au jardin et à la piscine. Cette solution, boostée à l’intelligence artificielle, promet de révolutionner la gestion des espaces extérieurs des particuliers. L’objectif ? Offrir un extérieur connecté, intelligent et surtout, économe en énergie. Tour d’horizon de cette nouveauté qui risque bien de séduire ceux qui rêvent d’un jardin autonome.

Une réponse concrète aux défis de l’énergie et de la durabilité

Face à l’augmentation des prix de l’énergie et aux exigences environnementales, iGarden propose un système capable de réduire la consommation énergétique sans concession sur la performance. Fini le casse-tête des multiples télécommandes et programmations manuelles. Avec iGarden Central Control, les utilisateurs contrôlent l’intégralité de leur jardin et piscine grâce à une interface unique. Chauffage, systèmes de nettoyage, circulation et purification de l’eau… tout se pilote d’un simple geste, sur place ou à distance.

Grâce à l’IA embarquée, iGarden analyse en temps réel les conditions météo, les habitudes des utilisateurs, ainsi que les caractéristiques spécifiques à chaque bassin. Cette intelligence ajuste automatiquement le fonctionnement des équipements, afin d’éviter tout gaspillage. Le système peut même gérer des scénarios automatisés (« AI Scenes »), coordonnant plusieurs actions pour une gestion toujours plus fine.

La sécurité n’est pas oubliée. Détection de couverture de piscine, mise en pause automatique des équipements… iGarden pense à tout pour éviter les accidents et limiter la consommation inutile.

Une expérience fluide pour les particuliers comme les professionnels

L’autre force du système réside dans sa convivialité. L’application iGarden permet à chacun de superviser son espace vert, où qu’il soit. Et pour les installateurs, le portail iGarden offre un accès à des outils de diagnostic à distance, de maintenance prédictive et de suivi en temps réel.

Protection des données ? C’est un point clé, respecté dès la conception. Les informations des utilisateurs restent sécurisées et localisées, pour une utilisation de la technologie en toute confiance.

Pour Ting He, Directeur du Développement Produit, il s’agit avant tout de réunir des éléments trop longtemps cloisonnés. « Notre ambition est de relier chaque équipement en un véritable écosystème intelligent, pour que chacun profite de son extérieur… sans le gérer », déclare-t-il.

Avec iGarden, le futur du jardin connecté s’invite déjà chez vous. Seriez-vous prêts à laisser l’intelligence artificielle révolutionner vos longues journées au bord de la piscine ? Partagez vos avis et vos envies dans les commentaires ou sur nos réseaux !