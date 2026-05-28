Plongez au cœur de l’innovation : BEYOND EXPO promet une expérience technologique inoubliable

L’événement tech incontournable en Asie, le BEYOND EXPO, revient cette année à Macao, prêt à battre ses records. Ainsi, organisé du 27 au 30 mai au Cotai Expo du Venetian® Macao, ce rendez-vous international s’impose comme une véritable vitrine de l’innovation et des technologies de demain.

Une immersion dans l’IA : du digital au physique

Pour cette 6e édition, le BEYOND EXPO choisit un thème fort : “AI: Digital to Physical”. L’objectif ? Démontrer comment l’intelligence artificielle quitte les laboratoires pour impacter notre quotidien de façon concrète. Près de 800 exposants et 400 intervenants venus de plus de 100 pays se donneront rendez-vous pour discuter les meilleures innovations, partager leurs visions et dévoiler de nouveaux produits prêts à révolutionner nos vies. Le salon vise à offrir une plateforme unique d’échanges entre grandes entreprises, startups, investisseurs et entrepreneurs.

Impossible de rater les moments forts tels que le “Fund at First Pitch”, une compétition où les porteurs de projets viennent séduire des investisseurs prestigieux. Par ailleurs, plusieurs forums thématiques rythmeront le programme : AI Glasses, BEYOND Wealth Summit, GenZ Forum, Green Building Conference, SheTech Summit… Ainsi, de quoi couvrir l’ensemble des secteurs phares, de l’énergie propre à la santé connectée, en passant par la robotique ou le Web3.

Plus de 1 000 innovations à découvrir

Cette édition affiche clairement ses ambitions : devenir le BEYOND Expo le plus riche en contenu jamais organisé. Plus de 1 000 produits high-tech seront présentés, parmi lesquels des matériaux biodégradables, oreillettes intelligentes, lunettes connectées, robots humanoïdes ou solutions pour la mobilité de demain. Le salon mettra aussi en avant les applications B2B, avec des innovations dans la robotique industrielle, l’énergie et la santé.

D’autres temps forts comme la Greater Bay Area Innovation Tour ou les forums dédiés à l’écosystème Asie-Europe et Asie-LatAm proposent une vision véritablement mondiale. Comme le souligne le Co-fondateur Dr. LU Gang : “L’IA n’est plus une discussion isolée. BEYOND Expo montre comment l’Asie s’impose dans les technologies de pointe — avec des solutions réelles qui transforment la vie.”

Envie de découvrir le meilleur de la tech et de l’IA en mode concret ? Alors, ne manquez pas cette édition du BEYOND EXPO à Macao ! Enfin, dites-nous en commentaire quelle innovation vous intrigue le plus ou partagez cet article avec vos amis geeks pour préparer ensemble la révolution numérique.