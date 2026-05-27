Le GIGABYTE AERO X16 séduit avec sa puissance IA exceptionnelle

Le nouveau GIGABYTE AERO X16 débarque sur le marché, s’adressant aux créateurs et aux professionnels exigeants. Ce PC Copilot+ ultra-mince repousse les limites des performances IA, tout en offrant une mobilité remarquable. Découvrons les nouveautés et caractéristiques qui distinguent ce modèle élégant et puissant.

Les innovations IA et l’agent GiMATE exclusif de l’AERO X16

Le GIGABYTE AERO X16 met l’accent sur les fonctionnalités d’intelligence artificielle de nouvelle génération. Grâce au processeur AMD Ryzen AI 9 465 et au GPU NVIDIA GeForce RTX 5070, il répond aux besoins des professionnels et créateurs. Il offre :

Des expériences DLSS 4.5 améliorées pour des jeux plus fluides

améliorées pour des jeux plus fluides La gestion de tâches IA avancées et locales

Des fonctionnalités exclusives comme GiMATE AI Agent

Cet agent, développé par GIGABYTE, optimise le contrôle matériel et logiciel. Il s’accompagne de GiMATE Creator pour la création d’images génératives sur l’ordinateur, et GiMATE Coder pour faciliter la programmation sous Visual Studio Code. Ainsi, chaque utilisateur bénéficie d’un véritable assistant intelligent à portée de main.

Design ultra-mince et performances graphiques de pointe

L’AERO X16 se distingue par un design moderne. Son épaisseur n’atteint que 16,75 mm, et il pèse seulement 1,9 kg. Malgré sa finesse, il offre des performances puissantes pour le multitâche, la création et le jeu. Avec 12 Go de VRAM, il prend en charge les dernières applications graphiques et jeux AAA sans compromis sur la vitesse ou la qualité.

Refroidissement WINDFORCE Infinity et écran immersif

Pour garantir des performances stables, le GIGABYTE AERO X16 intègre le système de refroidissement WINDFORCE Infinity. Celui-ci propose :

Une capacité thermique de 100 W

Deux ventilateurs silencieux et quatre caloducs

Un fonctionnement ultra-silencieux à 0 dB

L’écran de 16 pouces, IPS, 2.5K, 165 Hz, offre des couleurs 100 % sRGB validées par Pantone®. Les utilisateurs profiteront d’un affichage fidèle et confortable, certifié TÜV Rheinland®, accompagné du son Dolby Atmos® immersif.

En résumé, le GIGABYTE AERO X16 combine mobilité, puissance et innovation IA dans un format élégant. Son autonomie, sa connectivité complète et ses finitions haut de gamme séduiront professionnels et créateurs. Pour une expérience PC Copilot+ sans compromis, l’AERO X16 s’impose comme une référence.

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