Innovation spectaculaire : Samsung promet des écrans gaming et pro inégalés pour une expérience optimale

Samsung frappe un grand coup sur le marché des moniteurs avec l’arrivée de ses nouveaux modèles Odyssey et ViewFinity S8. Le géant coréen élève le niveau, aussi bien pour les gamers les plus exigeants que pour les professionnels en quête de productivité. Cette stratégie confirme son statut de leader mondial du secteur.

Odyssey G8 : l’innovation au service du gaming

Avec la nouvelle gamme Odyssey G8, Samsung bouscule une fois de plus le monde du jeu vidéo. Le modèle phare de 32 pouces (G80HS) devient ainsi le premier moniteur gaming 6K du marché. En effet, cette résolution inédite garantit une clarté visuelle époustouflante, un rendu des détails saisissant et, par ailleurs, un espace de travail étendu pour jongler entre plusieurs tâches.

Ce modèle propose un taux de rafraîchissement de 165 Hz en 6K, tout en offrant un Dual Mode à 330 Hz en 3K – un vrai argument pour les amateurs de performances extrêmes. Samsung n’oublie pas l’essentiel : les technologies AMD FreeSync Premium et Nvidia G-Sync assurent des sessions de jeu fluides, sans déchirement ni saccade.

D’autres modèles enrichissent la gamme, notamment le G8 de 27 pouces en 5K jusqu’à 180 Hz, ou encore l’Odyssey OLED G8 (27 et 32 pouces), qui combine résolution 4K, taux de 240 Hz, HDR10+ Gaming, et technologie QD-OLED pour un rendu bluffant. Un port USB-C (98W), DisplayPort 2.1 et des fonctionnalités anti-reflet viennent compléter l’ensemble.

Odyssey G7 : les écrans OLED accessibles à tous

Autre nouveauté, l’Samsung Odyssey OLED G7 de 32 pouces met ainsi les technologies OLED à la portée d’un plus grand nombre. En effet, ce modèle affiche une 4K, 165 Hz et une réactivité fulgurante (0,03 ms). De plus, le Dual Mode permet de passer à 330 Hz en FHD pour les parties les plus nerveuses. De quoi séduire aussi bien les joueurs occasionnels que les compétiteurs acharnés.

Avec ce lancement, Samsung renforce sa place de numéro un mondial de l’écran gaming OLED, maintenant sa domination pour la troisième année consécutive.

ViewFinity S8 : productivité maximale pour les pros

La gamme Samsung ViewFinity S8 s’adresse aux professionnels qui exigent puissance, confort et polyvalence. Ainsi, le modèle phare 40 pouces S85TH impressionne avec son écran incurvé WUHD à 144 Hz. De plus, il intègre la technologie Thunderbolt 5 pour des transferts ultra rapides (jusqu’à 80 Gb/s) et une charge de 140 W.

La version 27 pouces (S80HF) monte à 5K et optimise la connectivité USB-C, parfaite pour un bureau moderne et agile. Ergonomie et simplicité d’utilisation sont au rendez-vous.

Avec ses nouveaux moniteurs Odyssey et ViewFinity S8, Samsung confirme sa volonté de rester à la pointe de l’innovation et de satisfaire tous les profils, du gamer pro au télétravailleur. Et vous, quelle technologie vous séduit le plus ? Réagissez dans les commentaires ou partagez cet article !