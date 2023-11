TEST FlexiSpot E7 PRO : Le bureau assis-debout qui redéfinit votre espace de travail

Dans un monde où le télétravail a pris une place prépondérante, l’optimisation de notre espace de travail est devenue une quête essentielle pour allier confort et productivité. Les bureaux ajustables ont émergé comme des compagnons incontournables dans cette aventure. Au cœur de cette évolution, le FlexiSpot E7 PRO se distingue comme un acteur majeur, promettant adaptabilité et robustesse. Facile à assembler et pratique au quotidien, il s’élève littéralement au-dessus de la mêlée pour offrir un espace de travail aussi flexible que nos besoins changeants. Mais est-il à la hauteur des attentes qu’engendre son apparence premium ? C’est ce que nous allons découvrir.

Un design qui conjugue élégance et robustesse

Dans la famille des bureaux ajustables, le FlexiSpot E7 PRO se distingue par son approche qui allie avec brio élégance et robustesse. Son design épuré et sa finition en ébène testée ici, d’une taille généreuse de 140 x 80 cm, en font un ajout raffiné et fonctionnel à tout espace de travail. Sa couleur noire, intemporelle et versatile, lui permet de se fondre dans différents décors, qu’ils soient minimalistes ou plus chargés. La promesse de la marque, celle d’une durabilité sans faille, est palpable dès le premier contact.

Le plateau en bois d’ébène repose sur une structure en acier carbone, dont la capacité de support impressionnante assure une stabilité irréprochable, même sous le poids d’équipements lourds et variés. Il peut supporter près de 100 kg supplémentaires par rapport à son prédécesseur, faisant du E7 PRO un colosse parmi les bureaux ajustables. Sa capacité à s’élever pour des utilisateurs mesurant jusqu’à 1,93 m est un véritable atout, prouvant que FlexiSpot a pensé à tous les gabarits.

Ce bureau n’est pas qu’une simple surface de travail ; il est le résultat d’une ingénierie réfléchie. Avec son plateau spacieux, il offre un espace généreux pour un setup complet de travail à domicile. De plus, ses pieds réglables assurent une base stable, peu importe la hauteur choisie. Des solutions de gestion des câbles telles que des plateaux et des attaches magnétiques sont fournies, permettant de maintenir un espace de travail net et organisé.

Installation et montage facile du FlexiSpot E7 PRO

Contrairement à ce que l’on pourrait craindre avec un produit de cette envergure, le montage du FlexiSpot E7 PRO est étonnamment aisé. Bien que son poids conséquent nécessite une certaine préparation, la conception intelligente de FlexiSpot permet de monter le bureau en position basse, facilitant grandement l’assemblage. En moins de trente minutes, le bureau est prêt à être utilisé, un exploit remarquable pour un meuble aussi imposant.

L’expérience d’installation est rendue encore plus fluide grâce à des outils solides et adaptés fournis par FlexiSpot. Ces petits détails, souvent négligés par d’autres marques, font ici toute la différence, permettant un montage sans accroc et un démarrage rapide de l’utilisation du bureau.

Au-delà de la hauteur : L’expérience FlexiSpot E7 PRO au quotidien

Chaque jour passé avec le FlexiSpot E7 PRO est une découverte de confort et d’efficacité. De sa stature imposante, ce bureau dégage une impression de solidité qui se confirme dès les premiers ajustements de hauteur. Silencieux et fluide, son système à double moteur répond promptement à chaque commande, offrant une expérience utilisateur intuitive et sans accroc.

Ce bureau se révèle être un véritable caméléon de l’espace de travail. Il s’élève pour libérer de l’espace au sol, permettant une organisation optimale des câbles et une meilleure gestion de l’environnement de travail. Cette fonctionnalité s’est avérée particulièrement utile pour nettoyer aisément sous le bureau ou pour ranger des objets volumineux, comme une chaise, lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Au niveau de la personnalisation, le FlexiSpot E7 PRO se distingue par sa mémoire programmable, une bénédiction pour ceux qui alternent régulièrement entre la position assise et debout. Les réglages prédéfinis sont un jeu d’enfant à configurer et à utiliser, offrant une transition quasi-instantanée et un confort personnalisé qui s’adapte parfaitement à la silhouette et aux habitudes de travail de l’utilisateur.

Debout

Toutefois, ce bureau n’est pas sans défis. Sa robustesse est à double tranchant : si la stabilité est irréprochable, même sous le poids d’un équipement de bureau conséquent, le poids du bureau lui-même peut poser problème lorsqu’il s’agit de le déplacer. De plus, l’expérience aurait été impeccable si la fonction de détection d’obstacles avait été plus sensible. Certains objets placés sous le bureau sans attention particulière peuvent subir des dommages lors des ajustements de hauteur, bien que le réglage de sensibilité soit au maximum.

Assis

En fin de compte, le FlexiSpot E7 PRO est bien plus qu’un simple bureau ; c’est un espace de travail évolutif qui s’adapte à chaque moment de la journée. Que ce soit pour une session de travail intensive ou quelques minutes de détente, il répond présent, incarnant la flexibilité et l’efficience à chaque niveau.

Personnalisation et accessoires

L’un des atouts majeurs du FlexiSpot E7 PRO réside dans sa capacité à se personnaliser. Avec des options variées de matériaux pour le plateau – allant du bambou au bois massif – chaque utilisateur peut façonner son bureau à son image. Les dimensions elles-mêmes sont modulables, permettant d’adapter le bureau à l’espace disponible et aux besoins personnels. Pour ceux qui recherchent plus qu’une simple surface, FlexiSpot propose une gamme d’accessoires : des tiroirs sous bureau aux bras de moniteur, en passant par des gestionnaires de câbles, chacun peut composer le bureau de ses rêves.

En pratique, ces accessoires enrichissent l’expérience sans encombrer. Ils s’intègrent avec aisance dans le design du bureau, complétant sa fonctionnalité sans sacrifier son apparence épurée. La possibilité de personnaliser son bureau ne se limite pas à l’esthétique ; elle s’étend à l’ergonomie, chaque ajout étant pensé pour améliorer le confort et l’efficacité de l’utilisateur.

Le FlexiSpot E7 PRO : Le bureau à adopter chez vous ?

En somme, le FlexiSpot E7 PRO fait plus qu’ajouter une touche de modernité à votre bureau : il s’adapte à votre vie. Facile à assembler et à ajuster, il bouge avec vous, que vous préfériez travailler assis ou debout. Sa solidité rassure, et sa capacité à se personnaliser vous laisse libre de créer un espace qui vous ressemble.

Oui, il est un peu lourd et la détection d’objets pourrait être meilleure, mais ces petits bémols sont vite oubliés quand on ressent le confort et la liberté qu’il offre au quotidien. Le FlexiSpot E7 PRO n’est pas seulement un bureau, c’est un investissement dans votre bien-être au travail. Et ça, c’est quelque chose qui vaut vraiment la peine. Au niveau du tarif, vous pouvez l’acheter seul sans plateau pour 649€, le plateau utilisé dans le test est le Ébène en 140*80 à 189€. Certes plus cher que ses concurrent, la qualité est présente et c’est un bureau qui restera avec vous longtemps ! Ils font également assez régulièrement des promotions (retrouvez en ici). En accessoires j’ai aussi ajouté la prise PS009 qui est bien pratique pour brancher un ordinateur portable ou des chargeurs facilement. Et le tiroir S07 que je recommande moins car un peu petit et fin.