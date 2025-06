Test – Boîtier NZXT H9 Flow RGB+ : Le nouveau mastodonte au service du refroidissement

Le NZXT H9 Flow RGB+ est le nouveau boitier moyen de la marque américaine. Il reprend le design des anciens modèles, très joli au demeurant, tout en améliorant toujours la facilité de montage, l’air flow, etc. Disponible en trois versions différentes, il y aura forcément un H9 Flow disponible pour votre budget. Mais avant ça, est-ce que ce dernier est un bon boîtier ? Éléments de réponses tout au long de cet article.

Unboxing

Dès l’ouverture du carton, on voit que NZXT soigne ses emballages afin que le boîtier vous arrive sans problème ni casses. Tout est bien empaqueté et le contenu du bundle est plutôt propre avec tout le nécessaire pour une installation propre. Au menu, des serres câbles à scotcher, toute la visserie nécessaire ainsi qu’un guide permettant d’être accompagné dans toutes les étapes du montage de votre ordinateur. Au niveau des ventilateurs, nous retrouvons deux ventilateurs single frame F420 RGB Core ainsi qu’un simple F120 RGB à l’arrière.

Design

Côté design, le NZXT H9 Flow RGB+ joue clairement dans la cour des grands. Inspiré des lignes épurées du H6 Flow, toujours avec la présence de cette conception en double chambre. Cette conception permet d’avoir plus facilement un câble management propre ainsi qu’un refroidissement amélioré. Son panneau latéral en verre trempé sans cadre offre une vue panoramique sur l’intérieur de la machine, parfaite pour mettre en valeur votre setup. Le panneau frontal est également en verre trempé, ce qui crée un effet vitrine du plus beau rendu, notamment grâce à tout le RGB présent sur les ventilateurs fournis. Pour les plus aguerris d’entre vous, sachez que ce NZXT H9 Flow RGB+ est d’ores est déjà prêt pour le futur avec une compatibilité aux cartes mères à connexion arrière. Ces dernière permettent de déporter tous les câbles à l’arrière du boîtier afin d’obtenir un look zéro câbles.

Performances et installation

Le NZXT H9 Flow RGB+ version 2025 frappe fort dans l’univers des boîtiers PC. Avec une conception pensée pour les amateurs de performances et d’esthétique. Grâce à un flux d’air ultra optimisé, assuré par plusieurs ventilateurs déjà fournis. Il gardera au frais les configurations les plus musclées sans aucun problèmes. L’acoustique est bien gérée avec un niveau sonore maîtrisé à la perfection. L’installation de votre setup à l’intérieur du boîtier sera extrêmement simple. Notamment les disques dur et SSD, avec pas moins de 6 emplacements 2.5″ et 2 emplacements 3.5″. Le câble management sera aussi facilité, notamment grâce à la conception en double chambre ainsi qu’à la présence de canaux extra-larges ou encore de sangles Velcro.

En termes de performances, il faut le rappeler, ce boîtier intègre bons nombres de ventilateurs. Tout cela afin de fournir un airflow optimal. À noter qu’il pourra accueillir jusqu’à pas moins de 10 ventilateurs. Dans les faits, j’ai pu noter des excellentes températures avec ma configuration. Pour avoir des chiffres, notamment au niveau des CPU, n’hésitez pas à aller consulter notre article sur le dernier watercooling NZXT Kraken Elite 420 RGB.

Conclusion

En conclusion, le NZXT H9 Flow RGB+ s’impose comme un boîtier haut de gamme à la fois performant et élégant. Son excellent airflow permet de maintenir des composants puissants à bonne température, même en charge. Tandis que son design épuré et moderne, sublimé par le RGB, saura séduire les amateurs de setups soignés. L’installation y est particulièrement simple grâce à une conception bien pensée. Avec un large espace intérieur et une bonne gestion des câbles. Certes, le tarif peut paraître un peu élevé, mais il est largement compensé par la qualité de fabrication, les finitions impeccables et les performances thermiques au rendez-vous. Comptez 299€, sur Amazon, pour vous le procurer.

